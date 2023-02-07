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土耳其強震傷亡慘重 無國界醫生馳援

中央社／ 台北7日電

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生強震，傷亡慘重。無國界醫生組織（MSF）投入救災，目前向敘利亞23家醫療機構提供醫療支援，包括捐贈緊急醫療包等，已收治上百名遇難者。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人。地震規模大、震央淺且鄰近聚居地是傷亡如此慘重的原因。

一直在敘利亞西北部提供援助的無國界醫生組織立刻投入救災。無國界醫生組織今天發布新聞稿指出，目前向敘利亞伊德利布省及阿勒坡省的23家醫療機構提供支援，包括捐贈緊急醫療包、派遣醫護人員支援人力等。

無國界醫生敘利亞專案總管蓋伊（Sebastien Gay）表示，在震後的最初幾個小時裡，無國界醫生團隊治療了約200名傷患，並在伊德利布北部運作或支援的診所和設施中，接收約160名重傷遇難者。

無國界醫生表示，與敘利亞西北部地方及土耳其當局保持密切聯繫，因傷亡數量仍在增加中，將持續評估伊德利布、阿勒坡北部和土耳其南部狀況和需求，以便適時擴大應對。

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