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美國願援助地震 不願與敘利亞溝通

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
即使敘利亞遭遇強震，美國仍不願取消敘利亞經濟制裁，援助也只透過NGO進行。（Wikimedia Commons）
即使敘利亞遭遇強震，美國仍不願取消敘利亞經濟制裁，援助也只透過NGO進行。（Wikimedia Commons）

即使大規模地震發生，地緣政治選邊站的狀況仍無法緩解！美國國務院6日表示，將會透過國際非政府組織援助受土耳其大地震波及的敘利亞民眾，但不會與阿薩德政府聯絡。美國在敘利亞內戰中支持反抗軍，敘利亞背後則有俄羅斯支持。地震已經造成至少3400人死亡，WHO估計死亡人數恐攀升至8倍。

美不取消對敘制裁

根據《半島電視台》報導，美國國務院發言人普萊斯6日表示，美國願意幫助土耳其與敘利亞民眾度過地震災害，但會透過援助NGO的方式，並不會與敘利亞阿薩德政府有任何接觸。美國政府並不承認阿薩德政府的正當性，普萊斯也說，如果現在援助在內戰中殘害人民的敘利亞政府會很荒謬。

《半島》觀察指出，災害發生也很難軟化美國對阿薩德政府的敵意，目前阿薩德政府仍面臨美國嚴厲的經濟制裁，美國希望敘利亞內戰要以政治手段解決，但阿薩德政府亦不願屈服；美國NGO「反歧視阿拉伯（ADC）」呼籲美國政府先撤銷對敘利亞的經濟制裁，但國務院回應，與NGO聯絡的政策不會改變。

普萊斯強調，送往土耳其的物資會由政府接收，如果有需要任何援助都能與美國反應；由於美國在敘利亞內戰中支持反抗軍，而阿薩德政府背後有俄羅斯撐腰，土耳其雖為北約盟國，也有援助反抗軍，但與俄羅斯關係不錯，且另外不願反抗軍中的庫德族壯大，地緣政治相當複雜。

難民混雜災情擴大

英國廣播公司》提到，土耳其、敘利亞此次遭逢2次地震（主震規模7.8、深度17.9公里，屬於極淺層地震；餘震規模7.5）影響，目前已經造成至少3600人死亡，WHO甚至估計未來死亡人數恐擴張至8倍，此區也聚集大量因敘利亞內戰逃亡的難民，加上難民營通常設備簡陋，缺乏乾淨水源與食物，使得災情仍不斷擴大，引發外界擔憂。

土耳其位於安卡托利亞板塊、阿拉伯板塊與非洲板塊交界處，也是地震活躍帶之一，該國西北方1999年曾爆發大地震，導致1.7萬人喪生；1939年的地震則是讓3.3萬人死亡，是土耳其目前最嚴重的地震。

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