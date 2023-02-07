土耳其強震／大地震前夕「天有異相」影片瘋傳 大量鳥兒空中亂飛停同棵樹上

土耳其爆發規模7.8強震，已造成超過4000人死亡，而近日網路上瘋傳動物預知大災難將至的影片，大量鳥群在空中亂飛，甚至同時停在一棵樹上，形成密集恐懼，令人看了不寒而慄。

網友在推特上發布一則影片，指出在大地震來臨前，觀察到鳥兒們似乎出現了集體的怪異行為，一開始是許多鳥兒在空中胡亂盤旋，看起來像是很慌張地到處飛來飛去，而且也發出許多聲音。

緊接著，這些鳥兒們突然很有默契地都飛到了某一棵樹上，鏡頭畫面甚至帶到其他角度，附近的樹木上同樣聚集了超多數量的鳥，遠看黑鴉鴉的一片，非常明顯，這些鳥兒們停留在上頭的時間有超過30秒至1分鐘，或是有可能更久。

網友們認為這是「天有異相」，因為動物界們可以提早感知到大地震快來的前兆，甚至不只陸地上的，連海底裡的海洋生物也有預知力。「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「牠們在警告人類」、「狗和貓也聽得到地鳴」。

《BBC》曾報導，2004年印尼規模9.1的地震引發了強烈海嘯，造成20幾萬人死亡，事發前有目擊者指出，大象突然跑向高地、一群水牛豎起耳朵，並在海嘯衝擊前幾分鐘狂奔至附近的山頂。

《當代生物學》也曾指出，美國持續追蹤鳥類的科學家紀錄過金翅鶯曾於2014年出現集體遷徙，本來從南美洲遷徙到北美洲田納西州的繁殖地，後又突然再度飛到700公里外的地方，之後就爆發80多場龍捲風襲擊了原本地區。

而台東池上在去年918也爆發芮氏規模6.8地震，深度僅7公里，當時在社群網站上也有影片瘋傳，地震前夕巴西一處沙灘有百餘隻鱷魚從海中爬出，引發人心惶惶。