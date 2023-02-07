快訊

孩子嘻戲噪音擾鄰遭控是惡鄰　隋棠一句話讓鄰居心寒提告

嘉義市驚傳情殺！女子遭60公分棍棒打死 疑行兇男子逃回桃園「又傳墜樓」

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／土耳其記者連線遇強震！大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其電視台記者將小女孩扛在肩上狂奔。圖擷自推特
土耳其電視台記者將小女孩扛在肩上狂奔。圖擷自推特

一名土耳其電視台（A Haber）記者冒著生命危險在大地震現場連線報導，瞬間餘震又襲來，他連忙將一名受到驚嚇的小女孩扛到肩上拔腿狂奔遠離快要倒塌的建物，並不斷安慰哭泣的她，這一幕英勇行為讓網友們大讚很感動。

土耳其一天內連續爆發規模7.8及7.5兩起強震，為土耳其八十年以來最慘重的災難，之後的餘震最大威力也有6.6級，推特上也有愈來愈多災區的影片流出，引起各國網友們不捨。

據外電「Deadline」報導指出，當地一名記者在土耳其東部城市馬拉蒂亞（Malatya）進行連線，結果馬上又遇到第二波強震，現場捲起許多塵土，碎石瓦礫也紛紛掉落。

攝影鏡頭瞬間捕捉到了此起彼落民眾的尖叫聲和各地不斷響起的警報聲，該名電視台記者和攝影記者則趕緊往另一頭衝，以防被建物壓到，但跑到最後，連攝影機也搖晃到畫面都拍得東倒西歪了。

此時，該名記者繼續鎮定報導，但隨即看見不遠處有一對母女正在逃難，小女孩則受到相當大的驚嚇，他立刻上前一把將她扛至肩上，跑到較安全的地方放下。

截至目前為止，土耳其這次爆發的極淺層強震已知至少造成3400人死亡，超過5600棟的房屋成為廢墟，惡劣的嚴寒天氣加上下著雪更造成搜救上的困難。

土耳其 敘利亞 強震

延伸閱讀

土耳其強震台灣首支搜救隊12小時整軍 林右昌：晚間9時前往救災

土耳其強震釀超過3400死！ 世衛：死亡人數恐暴增「8倍之多」

內戰12年 敘北建築遇強震就塌

土耳其連兩強震死傷慘重 總統宣布進入7日哀悼期

相關新聞

土耳其強震釀超過3400死！ 世衛：死亡人數恐暴增「8倍之多」

世界衛生組織（WHO）警告說，土耳其東南部靠近敘利亞邊境在7日發生強烈地震後，造成的死亡人數可能增加「8倍之多」。

土、敘強震死傷逾萬 各國馳援

土耳其接近敘利亞邊界地區當地時間六日清晨四點十七分發生芮氏規模七點八強震，震央位於土南的加濟安泰普省努爾達伊市以東廿三公...

內戰12年 敘北建築遇強震就塌

土耳其和敘利亞邊界六日發生強震，震央接近敘利亞北部反政府勢力控制區。知名的敘利亞救援組織「白盔」說，飽受內戰戰火蹂躪十二...

土敘強震母、兄姊皆亡！1歲半女嬰埋瓦礫奇蹟獲救

土耳其和敘利亞6日經歷連環強震後，救援人員從瓦礫堆中救出一名只得18個月大的女嬰，名為伊斯梅爾（Raghad Ismail），並發現她奇蹟地近乎毫髮無損。

影／土耳其記者連線遇強震！大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命

一名土耳其電視台（A Haber）記者冒著生命危險在大地震現場連線報導，瞬間餘震又襲來，他連忙將一名受到驚嚇的小女孩扛到肩上拔腿狂奔遠離快要倒塌的建物，並不斷安慰哭泣的她，這一幕英勇行為讓網友們大讚很感動。

土耳其連兩強震死傷慘重 總統宣布進入7日哀悼期

土耳其東南部今天發生兩場強震，總統艾爾段晚間宣布全國進入7日哀悼期。根據官方數據，地震已造成土耳其1762人死亡，約1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦