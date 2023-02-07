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土敘強震母、兄姊皆亡！1歲半女嬰埋瓦礫奇蹟獲救

香港01／ 撰文／蕭通
土耳其和敘利亞6日經歷連環強震後，救援人員從瓦礫堆中救出一名只得18個月大的女嬰，名為伊斯梅爾。 路透
土耳其和敘利亞6日經歷連環強震後，救援人員從瓦礫堆中救出一名只得18個月大的女嬰，名為伊斯梅爾。 路透

土耳其和敘利亞6日經歷連環強震後，救援人員從瓦礫堆中救出一名只得18個月大的女嬰，名為伊斯梅爾（Raghad Ismail），並發現她奇蹟地近乎毫髮無損。不過嬰孩的叔父透露，伊斯梅爾正在懷孕的母親、年僅4歲的哥哥和5歲的姊姊都命喪於地震，她父親亦恐嚴重受傷。

敘利亞接壤土耳其城鎮阿薩茲（Azaz）的救援人員在當地時間7日早上，在倒塌民房瓦礫中救出伊斯梅爾。伊斯梅爾的叔父向路透社記者表示，伊斯梅爾的母親、哥哥和姊姊都死了，父親則受了背傷，恐怕是背部骨折，「同一棟樓有另外一家，母親和3名孩子都獲救。」

伊斯梅爾目前寄住在親戚家，記者拍到她坐在叔父大腿上吃麵包，好像並不知道發生了什麼事。伊斯梅爾一家因內戰被迫遷移到阿薩茲，該城現是由反抗軍控制。

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土耳其 敘利亞 強震

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