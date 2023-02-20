台灣燈會志工銀髮族最多 遊客喊讚還被要Line

2023台灣燈會在台北圓滿落幕，社會局表示，此次近3000名志工是大功臣，其中銀髮比例最高，有從試營運到閉幕全勤的志工，以及上午在別處服務、下午來燈會排班的志工等，還有人因態度導覽俱佳被遊客要Line。

北市社會局表示，「2023台灣燈會在台北」有賴近3000多名志工投入服務，其中65歲以上銀髮志工佔了24%。

光展區志工王來生72歲，在外交部工作40年，去過瑞士、日本、美國等地，閱歷豐富，志工工作卻是初體驗。王來生說，想藉由當燈會志工學習如何與群眾相處，讓自己在教會的分享更上手，也覺得服務人群很有意義，自豪地說導覽作品到最後，被遊客要求合照，還被問能不能互加Line。

光展區活動組志工胡桂香70歲，從台電退休後積極參與志工活動，因緣際會認識新光人壽慈善基金會的人，就此加入台灣燈會志工行列。胡桂香從燈會試營運期間到閉幕，幾乎天天排班，唯一一天休息還是社會局堅持的，「說怕我太累，讓我間隔一天再來」。

胡桂香說，自己白天要去衛生福利部，幫忙建檔外界捐款給土耳其的資料，晚上再來燈會值班，也常常到創世基金會、華山基金會幫忙，笑稱「我就是閒不下來」，不管做什麼志工，都希望能回饋社會。

同樣行程滿檔的中央展區志工劉金鳳71歲，本來就是國父紀念館的導覽志工，她表示「在熟悉的老地方，提供的服務會更好」。這次台灣燈會睽違23年重回台北，她心想「下個23年後我都不知道在哪」，極力爭取要參與這次盛會，也是從試營運一路排班到閉幕。

劉金鳳說，自己年輕時是獨行俠、中年是背包客，老年是快閃族，活在當下的精神，連孫女都叫她「魔法奶奶」。當志工時看到很多遊客擺脫因疫情緊繃的情緒來賞燈，還有人跟她比愛心跟揮手，感覺自己才是受益的那一方，非常幸福。

王來生說，他印象深刻的是有天晚上，一名拄著拐杖的老婦人來到他的服務點，抱怨「都看不到燈」，但王來生簡介展品時老婦人也聽不進去，推測她不是真的覺得燈會不好，只是想找人講講話。

王來生說，自己久居國外，當地長輩都會出來社交、參加各種活動，「我的日文還是跟日本老人學的」。王來生表示，長者感受到孤單是很可憐的，希望長輩勇於出門走走、跟人聊聊天，例如當志工就是很好的第一步。

劉金鳳表示，長者不要悶在家，必須走出來，而當了志工之後，那種熱忱、不計較的心態會讓自己越來越享受這個過程，思維與行動就會有改變，「無所求時，天地就很廣」。

社會局表示，此次燈會還有學生志工、青年志工、家庭志工、企業志工、國際志工等，已累計提供1萬2000多人次服務，社會局也動員了861人次執勤服務，陪伴志工提供客服、活動引導、庶務行政等，鼓勵市民投入各項志願服務，啟動善的循環，營造台北友善城。