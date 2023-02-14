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台灣燈會周邊禁菸 北市府日發3萬則簡訊提醒

中央社／ 台北14日電
為維護台灣燈會無菸環境，台北市衛生局每天晚間都會在點燈時發送3萬則定點宣導簡訊，提醒附近民眾請勿吸菸。在信義區工作的方先生已經收到3次簡訊。 中央社
為維護台灣燈會無菸環境，台北市衛生局每天晚間都會在點燈時發送3萬則定點宣導簡訊，提醒附近民眾請勿吸菸。在信義區工作的方先生已經收到3次簡訊。 中央社

台灣燈會吸引大批人潮觀展，為了維護無菸環境，台北市衛生局每天都會發送3萬則簡訊提醒禁止吸菸，有觀展民眾沒收到但認為應有警示效果，也有在附近工作的民眾感到困擾。

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙今天向中央社記者表示，台灣燈會展區及周邊區域共有13處禁菸場所，從燈會5日正式開展開始，每天晚間都會在點燈時發送3萬則定點宣導簡訊，提醒附近民眾請勿吸菸。

簡訊內容指出，「請勿於展區內吸菸（含電子煙、加熱菸），共同營造健康優質的賞燈環境，臺北市政府衛生局關心您。」

林夢蕙說，市府透過多種策略維護無菸環境，包含展區管理單位及燈會工作人員巡查勸阻，警察也會稽查違規吸菸者，宣導簡訊則是盡量確保所有民眾都有收到提醒。

有民眾說，自己開幕式當天有收到簡訊，之後再去逛卻再也沒收到了，不確定發送的標準是什麼，不過他在展區內都沒有遇到抽菸的民眾或聞到惱人的二手菸味，認為應該有警示效果。

在信義區工作的方先生則說，他從5日至今已經收到3次簡訊，人分別在國父紀念館廣場、仁愛路上跟松高路附近，他認為這項政策非常擾民，「真的要抽的人難道會看到簡訊就不抽嗎？」

衛生局表示，燈會周邊禁菸場所包含國父紀念館、松山文創園區、光復國小周邊人行道、市政大樓周邊戶外區域、香堤廣場（含松壽廣場）、市府轉運站大樓周邊人行道、四四南村、瑠公公園、敦仁公園、延吉公園、信義廣場、艋舺公園及松山車站13處。

衛生局統計，截至昨天為止，各單位已出勤85人次稽查、共勸阻342人，違規吸菸或違規使用新興菸品民眾將處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 台灣燈會 人行道 電子菸

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