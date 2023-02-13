台灣燈會連3天主題之夜演出 告五人15日登場

迎接西洋情人節，台北市政府表示，位於台北101的光源舞台從今天起連3天舉辦不同主題之夜，15日更邀請告五人等獨立樂團輪番上陣，香堤廣場未來舞台周邊可以欣賞街頭藝人演出。

台北市文化局今天透過台灣燈會例行記者會介紹，位於台北101水舞廣場的光源舞台從今天起連續3天安排不同主題之夜演出，包含今天的爵士之夜、明天的客家之夜及15日的獨立樂團之夜。

文化局指出，爵士之夜，由貓角落爵士樂團、泥灘地浪人等團隊接力演出，讓觀眾徜徉在多國風格的爵士樂中；客家之夜，安排多組客語金曲團隊登台，包含生祥樂隊、山狗大後生樂團、神棍樂團等；獨立樂團之夜，邀請告五人、大象體操、Tizzy Bac等藝人輪番上陣。

另外，文化局表示，明天起連續3天的晚間7時、晚間9時，以高蹺為主要演出形式的表演團隊身聲劇場，將在香堤廣場未來舞台帶來為燈會量身打造的節目「踩高蹺的人－幸福點燈」。

節目「踩高蹺的人－幸福點燈」，文化局指出，改編自法國繪本作品，集結戲劇、舞蹈、音樂等元素，帶領觀眾加入演出，體驗不一樣的西洋情人節。

文化局表示，未來舞台周邊及瑠公公園在燈會期間每天晚間也有安排街頭藝人輪番展演，19日前還有最後31場魔術、特技雜耍、舞蹈、音樂等演出。