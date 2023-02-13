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台灣燈會動線被罵 蔣萬安認應做得更好、李四川道歉

中央社／ 台北13日電

昨天為寒假最後一天，把握時機賞燈的人潮眾多，台灣燈會遭批動線設計不良。台北市副市長李四川在臉書致歉，市長蔣萬安也表示，人流車流規劃確實可做得更好，將加速改善。

李四川在臉書上發文表示，市民看的是美麗的燈，自己看的則是哪裡有不安全的電線或是缺少的指示牌，而這次燈會，中央跟北市府的人都非常認真，但難免還是有缺失，市府每天晚間10時開檢討會，就當天缺點立即改善，「我非常感動也非常感謝」。

李四川說，國父紀念館內的人很多很擁擠，民眾跟他抱怨動線規劃不好，他點頭說抱歉、會來改進，並感謝設計施工團隊、引導人員、清潔人員、員警等的付出。

蔣萬安上午至松山國小關心開學日上學情況，被問及此事時也坦言，他實際去燈會走了一下，動線與人潮車流規劃細節的確可做得更好，燈會還有一週，有聽到民眾反映，將加速改進，希望把燈會做好。

至於燈會目前有無達到預期效益，蔣萬安僅表示盡可能把活動辦到最好。

台灣燈會 李四川 蔣萬安

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