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限定寶可夢甜甜螢現身台灣燈會 還有3種未知圖騰
台北市觀傳局表示，今天起到12日，北美洲、南美洲和非洲限定寶可夢「甜甜螢」將現身台灣燈會，還可蒐集「L」、「U」、「F」3種未知圖騰。
台北市觀光傳播局表示，為了豐富活動內容，與Niantic公司合作，原本在北美洲、南美洲和非洲常出現的寶可夢「甜甜螢」，近年僅在2020台灣燈會期間登場過，今天起再次回歸台灣燈會。
觀傳局指出，Niantic公司呼應今年燈會主題「光源台北Light Up the Future」，特別選出「L」、「U」、「F」3種未知圖騰，邀請玩家到場蒐集；燈會活動範圍也比平常更有機會捕捉到睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢等15隻寶可夢，遇到14隻異色寶可夢的機率也會增加。
觀傳局說，歡迎民眾至燈會展區如國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村等捕捉限定寶可夢，今天開始至12日，每天上午10時至下午6時免費參與。
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