星雲荼毘多顆舍利子 醫師：大師無結石病歷

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師前天圓寂典禮後送台南大仙寺荼毘（燒化），弟子為大師整理舍利靈骨時，發現許多清淨白皙、光滑圓潤的舍利子，宛如珍珠般大的圓形結晶，令人驚豔。

星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科權威吳建興說，星雲大師生前做過電腦斷層，膀胱、腎臟等器官沒結石問題，也沒發現組織鈣化等狀況，「這些舍利子應該不是他身體本來就有的」。

舍利子成因眾說紛紜，有人主張是體內結石，有人說是火化過程溫度驟變形成的結晶，也有一說是佛家人修練成果。

吳建興強調，他是受科學訓練的醫師，須以嚴謹態度看待任何事，對大師舍利子，無法亂猜或解釋，但醫療團照顧大師多年，很確定沒結石問題。

星雲大師生前曾說「我沒舍利子」，前天荼毘（燒化）圓滿，眾弟子在大師舍利靈骨發現數不清舍利子，大小不一，色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色圓形結晶，另有遺骨舍利、舍利花等。

星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，弟子表示，大師希望世人對佛法的認知應回到根本，不強調舍利子的信仰。佛光山表示，燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。據了解，這些舍利子將分配到世界各地道場作紀念。

昨天臉書一度有人發文指控星雲大師舍利子照是盜圖，經查證，舍利子照是星雲大師弟子親自拍攝，不久後該發文者自行刪文。