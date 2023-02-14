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網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

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網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
網路有人改圖，指控佛光山星雲大師舍利子照片是盜圖。圖／翻攝自網路
網路有人改圖，指控佛光山星雲大師舍利子照片是盜圖。圖／翻攝自網路

佛光山開山祖師星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」；昨圓寂讚頌典禮落幕，荼毘（燒化）圓滿，送回佛光山萬壽園安葬，對於大師舍利子的消息，外界傳得沸沸揚揚，今佛光山證實此事；未料，今天臉書有人發文指控舍利子照是盜圖，經查證，舍利子照片為星雲大師弟子親自拍攝，後續該發文者已刪文，但仍在網上引起熱議。

星雲大師生前提及「我沒有舍利子」，弟子曾撰文解釋，大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。

昨星雲大師送台南大仙寺荼毘（燒化）圓滿，卻意外發現，「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數」，據悉，眾弟子對舍利子一事相當低調，起初並不願對外公開，未料，網路對舍利子傳聞四起，也出現不少大師舍利子的「假照片」。面對外界對大師舍利子傳得沸沸揚揚，眾弟子才改以佛光山統一對外說明。

未料，消息公布之後，今卻有網友在臉書貼文指「我會被佛光山笑死。#連照片都不換一下」並附上某賣場「各式高仿人造礦石（可當舍利子）」的照片，及佛光山提供的照片，兩圖對比之下高度相似引起熱議。

對此，記者初步以圖搜尋，並檢索相關賣場，除佛光山提供照片，並無找到該賣場的照片，疑似有人造假，另該臉書貼文者事後刪文，並貼文指「剛剛貼的圖不是我找的，是在推特偷來的。請記者自己去找，謝謝。我關掉貼文囉。」

記者也實際向佛光山查證，舍利子照片為星雲大師弟子親自拍攝，並無盜圖改圖，盼外界停止造謠，也要惡意指控者自重。

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)
星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)
星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅。圖／妙熙法師提供
星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅。圖／妙熙法師提供
星雲大師圓形結晶舍利子，於潔白的遺骨舍利中，其他更有無數小舍利子。圖／佛光山提供
星雲大師圓形結晶舍利子，於潔白的遺骨舍利中，其他更有無數小舍利子。圖／佛光山提供
轉貼指控佛光山星雲大師舍利子照為盜圖的網友，事後刪文，並貼文指「剛剛貼的圖不是我找的，是在推特偷來的。請記者自己去找，謝謝。我關掉貼文囉。」。圖／翻攝自臉書
轉貼指控佛光山星雲大師舍利子照為盜圖的網友，事後刪文，並貼文指「剛剛貼的圖不是我找的，是在推特偷來的。請記者自己去找，謝謝。我關掉貼文囉。」。圖／翻攝自臉書
有網友在臉書轉貼指控佛光山星雲大師舍利子照片為盜圖。圖／翻攝自臉書
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星雲法師

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