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星雲法師13日火化 台南大仙寺沿線8時起分段交管

中央社／ 台南11日電
佛光山開山宗長星雲法師本月5日圓寂，6日開放民眾弔唁。報系資料照／記者劉學聖攝影
佛光山開山宗長星雲法師本月5日圓寂，6日開放民眾弔唁。報系資料照／記者劉學聖攝影

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，預定13日圓寂讚頌典禮後發引到台南白河大仙寺火化場火化，台南市警察局白河分局今天表示，大仙寺沿線道路當天上午8時起分段彈性交管。

白河分局今天發布新聞稿指出，星雲法師13日將發引台南白河大仙寺火化，預定屆時將有大量車潮人潮，市府相關單位已會勘相關路線，核准活動路權使用。

白河分局規劃，國道3號白河交流道至白河大仙寺沿線道路，13日上午8時起依現場情況分段彈性執行交通管制，參與「星雲法師荼毘大典」的民眾，可多使用大眾運輸系統或共乘，減少車位尋找的不便，自行開車、騎車者應提早到場。

白河分局表示，星雲法師遺體13日中午12時從佛光山運送出發，下午1時抵達國3白河交流道，1時30分送抵大仙寺，2時至2時30分舉行荼毘（火化）儀式。

星雲法師 佛光山

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