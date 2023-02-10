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緬懷創辦人星雲大師 南華大學舉辦系列紀念活動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南華大學教職員6日回佛光山弔唁，為緬懷創辦人星雲大師 ，校內舉辦系列紀念活動。圖／南華大學提供
南華大學教職員6日回佛光山弔唁，為緬懷創辦人星雲大師 ，校內舉辦系列紀念活動。圖／南華大學提供

佛光山開山宗長、嘉義縣南華大學創辦人暨董事長星雲大師圓寂，教職員生悲痛，6日上午副校長林辰璋、高俊雄、李坤崇率教職員到嘉市圓福寺，下午到高雄佛光山弔唁。當天遠在越南海外招生的校長林聰明，錄製感念大師影片，8日發出3千多字文章緬懷大師，明天返國回佛光山弔唁。

南華規畫系列緬懷大師紀念活動，表達對大師敬悼，感謝大師辦教育貢獻付出，向大師致敬。學校官網首頁調成灰階，除教職員生、棒球隊、足球隊、校友總會及產業諮詢顧問，陸續回山弔唁。校方將製作《星雲大師與南華》及《星雲大師體育弘法在南華》紀念影片。

圖書館特別規畫「星雲大師主題書展」；藝文中心與生命教育中心將共同舉辦「緬懷大師墨寶特展」。另廣邀教職員生發心書寫緬懷大師文稿，彙整編輯出刊。透過系列的紀念活動感恩大師，向大師致敬與學習。

13日上午9點，佛光山舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，校長林聰明將率教職員生出席典禮，祈願大師早日乘願再來，廣利眾生。林聰明說，大師一生弘揚人間佛教貢獻，辦教育精神信念令人欽佩，非常感念大師發起「百萬人興學」，才有今日南華大學，至今集結超過百萬人力量護持辦學。

南華大學2017年9月回佛光山舉辦「106學年度南華共識營」，星雲大師贈五幅一筆字勉勵。圖／南華大學提供
南華大學2017年9月回佛光山舉辦「106學年度南華共識營」，星雲大師贈五幅一筆字勉勵。圖／南華大學提供

星雲法師

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