緬懷創辦人星雲大師 南華大學舉辦系列紀念活動

佛光山開山宗長、嘉義縣南華大學創辦人暨董事長星雲大師圓寂，教職員生悲痛，6日上午副校長林辰璋、高俊雄、李坤崇率教職員到嘉市圓福寺，下午到高雄佛光山弔唁。當天遠在越南海外招生的校長林聰明，錄製感念大師影片，8日發出3千多字文章緬懷大師，明天返國回佛光山弔唁。

南華規畫系列緬懷大師紀念活動，表達對大師敬悼，感謝大師辦教育貢獻付出，向大師致敬。學校官網首頁調成灰階，除教職員生、棒球隊、足球隊、校友總會及產業諮詢顧問，陸續回山弔唁。校方將製作《星雲大師與南華》及《星雲大師體育弘法在南華》紀念影片。

圖書館特別規畫「星雲大師主題書展」；藝文中心與生命教育中心將共同舉辦「緬懷大師墨寶特展」。另廣邀教職員生發心書寫緬懷大師文稿，彙整編輯出刊。透過系列的紀念活動感恩大師，向大師致敬與學習。