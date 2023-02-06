影／星雲大師真身起龕移靈 四眾弟子夾道跪迎

【記者羅智華、曹麗蕙大樹報導】在「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚於2月6日清晨5時，在大雄寶殿集結全山僧信，難掩悲痛宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」

心保和尚一度哽咽表示，星雲大師一生弘揚人間佛教，「我們做弟子的要秉承師志，不忘初心，弘法利生，以人間佛教為宗風，繼續弘揚正法」。

心保和尚開示，大師常勉勵徒眾要「為教增光，為己增榮」，因此弟子們應彼此共勉，「除了感謝大師恩德，更要以弘法利生為家業、為事業，才不會辜負師父對我們的期望。」

「師父上人非常安詳，在大眾念佛聲中圓寂」佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也在隨後表示，「現在最重要的是大家團結一心共度難關」。

6日清晨，佛光山住持心保和尚於佛光山傳燈樓，舉行星雲大師法體真身封龕典禮。 圖／人間社記者趙啟超

接著，於佛光山傳燈樓舉行星雲大師法體真身封龕典禮。僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接，整齊莊嚴的隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓，由佛光山住持心保和尚、退居和尚心定和尚、心培和尚擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。 僧信二眾在天色拂曉的清晨列隊跪接，整齊莊嚴的隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓。 圖／人間社記者莊佳穎

典禮上，全山大眾雙手合十，以至誠之心誦念〈爐香讚〉、〈心經〉等梵唄法音，聲聲肅穆佛號迴盪全場、攝受人心，接著由主法和尚上前為大師法身封龕，並恭讀《為佛光星公大師祈願文》。

誠如祈願文所言：「星雲大師出生江蘇，棲霞出家、叢林積學、渡海來台，建立人間淨土、普利十方、弘法五大洲，塵緣已盡、周化已迄、放下萬緣、捨壽圓寂……，他是人間佛教的行者、是弘法利生的宗師、是普濟有情的菩薩、是人天敬仰的導師，是一位充滿慈悲智慧的大和尚。大師組織教團、開創道場；改革佛教、創新第一，畢生為教、無我無私。」

隨後進行大師法體真身起龕移靈，四眾弟子夾道跪迎、恭敬向大師頂禮三拜，回想起恩師的慈悲教誨、難掩內心悲慟，溢於言表，令人動容。 佛光山開山星雲大師法體真身封龕典禮，由佛光山住持心保和尚（左）、退居和尚心定和尚（中）、心培和尚（右）擔任主法和尚，為大師的法體真身進行封龕，場面肅穆莊嚴。 圖／人間社記者趙啟超

心保和尚手捧傳爐、走在前方，以傘蓋為前導引領由眾法師扶龕的大師靈龕，緩緩移靈至雲居樓，並由慧傳法師宣布舉行「佛光山傳臨濟正宗第四十八世星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式」，由大眾齊聲唱誦〈三寶頌〉、誦讀〈讚師偈〉、〈佛光讚〉。

星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式會場布置莊嚴隆重，兩旁並陳列一幅幅大師從年輕時渡海來台弘法、篳路藍縷闢建佛光山、開創人間佛教的珍貴照片，述說大師80餘年來弘法歷程走過的心路點滴，大師風範永留人間、淵遠流長。 星雲大師圓寂讚頌奉厝儀式圓滿，僧信弟子頂禮恩師，感念他對佛教、對眾生的貢獻。 圖／人間社記者趙啟超

星雲大師於2月5日下午5時在眾弟子虔誠念佛聲中圓寂涅槃、享耆壽97歲。星雲大師一生弘法五大洲、度眾千萬人，為佛教奉獻所有、為眾生竭盡所能。大師心心念念始終是佛教、是眾生，時刻體現菩薩道、功圓果滿；大師今日法身雖短暫告別，他日將乘願再來，行菩薩道、再續法緣；四眾弟子亦將遵從大師咐囑，荷擔家業、傳承宗風。

慧傳法師說明，大師的法體真身今（6）起在雲居樓一連七天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈；圓寂讚頌典禮預定2月13日下周一上午9時，於佛光山雲居樓舉行。