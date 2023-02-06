以地球人自居弘揚人間佛教 佛光山開山星雲大師圓寂

2023年2月6日清晨5時，天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布：佛光山開山星雲大師化世圓滿，於2月5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，圓寂於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

星雲大師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。他一生寫照，誠如他自撰之詩偈：

「心懷度眾慈悲願，

身似法海不繫舟；

問我一生何所求，

平安幸福照五洲。」

●江蘇江都人 以地球人自居

星雲大師1927年出生於江蘇江都。幼年家貧，12歲陪同母親赴南京尋父未果，途中遇南京棲霞山寺志開上人，禮志開上人為師披剃出家。15歲於南京棲霞山寺依若舜老和尚求授具足戒，祖庭為江蘇宜興大覺寺，法名悟徹，號今覺，為臨濟正宗第48世、佛光堂上第一世開山祖師。

大師弘法80餘年，以地球人自居，教化宏廣，全世界跟隨出家之弟子逾二千人、全球信眾達數百萬，傳法法子百餘人。

1967年，大師在高雄大樹鄉麻竹園開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大宗旨，致力推動「人間佛教」，至今已實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願。

開山56年，於全球創建三百餘所寺院，如美國西來寺、澳洲南天寺、非洲南華寺、巴西如來寺等，皆為當地第一大寺。

星雲大師畢生弘揚人間佛教，法水長流五大洲。 圖／佛光山提供

●於台美澳菲 創辦5所大學

在教育方面，先後創辦美國西來、台灣南華、佛光，澳洲南天及菲律賓光明等5所大學。並於全球創辦16所佛教學院、27所美術館、圖書館、出版社、書局、「雲水書坊——行動圖書館」、五十餘所中華學校，暨智光商工、普門中學，均頭、均一中小學和多所幼兒園等。

慈善福利方面，1970年起，相繼成立育幼院、佛光精舍、慈悲基金會，設立仁愛之家、雲水醫院、佛光診所、雲水護智車，協助高雄縣政府開辦老人公寓，並於大陸捐獻佛光中、小學和佛光醫院數十所，帶領全球佛光人捐贈輪椅、組合屋，從事急難救助，育幼養老，扶弱濟貧。

青年時的星雲大師在宜蘭，帶領青年弘法，歌聲響徹雲霄。 圖／佛光山提供

●著作395本 致力文化傳播

在文化弘法方面，指導監修《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。1978年成立「佛光出版社」、1988年成立「佛光山文教基金會」；1997年創辦「香海文化」，同年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。大師一生著作等身，輯成《星雲大師全集》395冊出版發行，逾4千萬字。

1992年，於美國洛杉磯正式成立國際佛光會，大師被推為世界總會總會長，於五大洲、170餘個國家地區成立協會，成為全球華人最大的社團。2003年正式成為「聯合國非政府組織」（NGO）會員。

大師致力文化教育、關懷全人類，屢獲各界肯定，1978年起先後榮膺世界許多大學贈予榮譽博士學位，大陸多所大學亦贈予大師「名譽教授」榮銜。

1998年2月，大師赴印度菩提迦耶傳授國際三壇大戒，恢復南傳佛教失傳千餘年的比丘尼戒法。數十年來，大師積極推動設立國定佛誕節，1999年經立法院通過，將佛誕節訂為國定假日。

為永久供奉佛牙舍利，歷經十年，大師指導建設的佛陀紀念館於2011年12月開館落成。開館後，大師發起每年定期舉辦世界神明聯誼會，促進宗教融和，創下「世界最多佛像與神像同時聚集的全球多元宗教聯誼會」世界紀錄。

星雲大師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。 圖／佛光山提供

●兩岸國際 廣結善緣利人天

歷年來，大師曾與當時各國領袖會面，如：泰皇蒲美蓬、印度總理尼赫魯、菲律賓總統馬嘉柏皋、多明尼克總統塞紐瑞、美國副總統高爾，馬來西亞馬哈迪等前後三任首相，以及大陸四任國家領導人楊尚昆、江澤民、胡錦濤和習近平，新加坡總理李光耀、李顯龍父子，澳洲總理東尼‧艾伯特、中南半島各國家政府領袖，以及台灣歷任總統蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等。大師並與各宗教領袖交換意見，如：世界佛教徒友誼會會長泰國公主蓬‧碧司邁‧迪斯庫爾，天主教教宗若望保祿二世（約翰保羅）、本篤十六世等晤談。

近年，大師於大陸宜興復興祖庭大覺寺，捐建中國書院博物館、揚州鑑真圖書館、南京大學佛光樓，成立揚州講壇、星雲文化教育公益基金會，以及復建南京天隆寺等，積極推動文化教育，期能促進兩岸和諧，帶動世界和平。

星雲大師40歲時，來到高雄大樹開創佛光山，56年來建設莊嚴的人間淨土。圖為大師開山時觀測土地時的照片。 圖／佛光山提供

綜觀星雲大師一生，秉持佛陀教法，度眾無數，為教界樹立典範，為世間帶來光明，如今功德圓滿，稽首恭請大師早日乘願再來，繼續弘揚人間佛教，普度有情。

星雲浩瀚豈有邊，

光照五洲滿三千；

今朝緣盡歸彼岸，

乘願再來利人天。