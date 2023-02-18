高空氣球為何在一夜之間成為眾矢之的？

一個巨大的中國氣球飄過美國上空，引起了整個美國的驚慌和全球公眾的關注，改變了美國人仰望星空時的感覺，以及美國國防部門對空中物體的觀察和應對措施。

美國總統拜登周四（2月17日）表示，美國正在更新其監測和應對空中不明物體的准則。這是美國追蹤並擊落那個疑似中國間諜氣球，以及隨後又擊落三個較小的不明氣球之後所作出的改變。

拜登表示，美國官方懷疑隨後擊落的三個氣球是普通氣球。這可能意味著它們被用於研究、氣象、娛樂或商業目的。美國軍方一直無法找到它們的任何殘骸，並在周五晚些時候宣布結束對2月10日至12日在阿拉斯加戴德霍斯附近和休倫湖上空擊落的這三個物體的搜索。

美聯社總結指出，這些事件讓公眾看到了兩點現實：

首先，據拜登政府稱，中國正在實施一項與軍事相關的空中監視計劃，該計劃針對40多個國家。中國對此予以否認。 其次，還有很多其他垃圾漂浮在美麗的星空。

讓我們來看看為什麼空中漂浮著這麼多大氣球--這些為了戰爭、氣象、科學、商業或只想讓它們在天上閒庭散步閒逛而發射升空的氣球們--為什麼它們現在才受到關注？以及美國未來可能如何觀察和應對緩慢移動的空中飛行物體？

這些氣球在天空中有何貴干？

有些氣球在天空中從事間諜活動或參加戰鬥。至少從1840年代開始，人類就利用氣球作戰。當時，奧地利人在攻打意大利城市威尼斯時，將炸藥綁在氣球上…盡管有一些氣球炸彈確實成功地在威尼斯爆炸了，然而大部分炸彈隨著氣球一起被風吹回了奧地利。在美國內戰期間，北方聯邦和南方邦聯的士兵都曾乘坐氣球飄到前線，觀察敵軍陣地並直接開火。

而在和平年代，氣球造價低廉的特性使其成為用於各種目的—無論嚴肅的和閒暇的—的空中平台。美國眾議院情報委員會的資深民主黨人、來自康涅狄格州的眾議員海姆斯（Jim Himes）開玩笑說，這包括一切，小到「無所事事的大學兄弟會和一萬美元」。

海姆斯在該委員會中的工作包括參與國會授權的情報和軍事審查，審查那些言之鑿鑿的不明空中現象或不明飛行物目擊事件。海姆斯說，這次審查經歷也讓他和其他議員明白了「空中漂浮物何其多也，尤其是氣球」。

對於國家氣象局來說，發射氣球是地面預報的主要手段。氣象預報員每天從全球近900個地點發射兩次氣球，其中包括美國境內近100個地點。

高空氣球還幫助科學家們從地球大氣層邊緣附近觀察太空。美國宇航局（NASA）設有一個國家氣球項目辦公室，幫助協調從德克薩斯州東部和其他地點為大學、外國團體和其他研究項目發射氣球。學校科學課發射氣球，野生動物觀察者也發射氣球。

商業利益集團也在發射氣球—例如谷歌通過巨型氣球提供互聯網服務的嘗試。

還有花12美元就可以玩一把的熱氣球愛好者。他們將熱氣球用於業余無線電或只是享受發射和跟蹤的樂趣—熱氣球能夠飛升到4萬英尺以上的高空。

這大約就是美國軍方所說用導彈擊落的三個較小的氣球所處的高度。

氣球生產者梅多斯（Ron Meadows）說，大多數飛行員可能甚至都不會意識到與這樣的氣球相遇。他生產的氣球帶有冰棒大小的發射器，供中學和大學用於科學教育。

它「所做的只是報告自己的位置和速度」，梅多斯說，「這對任何人都沒有威脅。」

正如航空周刊網最先報道的那樣，有些熱氣球愛好者懷疑氣球俱樂部「北伊利諾斯瓶蓋大隊」宣布失蹤的氣球就是最近被軍方擊落的小氣球之一。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周五表示，政府無法證實這些報道。

而且，不僅僅是美國的聚酯薄膜、箔紙和塑料被氣球帶到空中。稱為「西風帶」的風流將空中更多的東西—從北京的煙囪尾氣到西伯利亞森林大火留下的焦塊—席卷著飛掠過北極進入美國。中國說它的那個大氣球是一個用於氣象和研究的探測氣球，失控之後被西風吹到了美國。美國則說該氣球至少有一部分是可操縱的。

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為什麼這些氣球到現在才引起關注？

簡短的回答是：因為我們現在才尋找它們。

過去幾年裡，氣球在全球範圍內得到發展。美國國會指示國家情報總監將政府所了解的有關不明空中現象的所有信息加以匯總，包括創建一個國防部「UAP工作小組」。

去年，在半個世紀以來舉行的首次關於不明空中物體的國會聽證會上，海軍情報局副局長（Scott W.Bray）告訴議員，傳感器的改進、無人機的增加和其他非軍用無人駕駛器包括隨機氣球在內的「空中雜波」的發展，讓人們更多地留意到不明空中物體。

本月，在美國軍方和美國公眾發現中國氣球從高緯度地區緩緩飄來之後，這種意識變得更加強烈。雖然官方說以前也有中國氣球進入美國領空，但這是中國氣球的第一次「直播秀」。

這個氣球以及隨之而來意識到的全球數十個國家出現與中國軍方有關的氣球監視活動，導致美國官方改變雷達和其他傳感器設置，以便更仔細地篩查空中或快或慢飄過的各種物體。

響尾蛇導彈：長期的氣球戰略？

在這次中國氣球事件發生之後，預計美國國防部門將繼續進行更廣泛的空中監控，以便讓氣球的飄飛保持在其雷達監測範圍之內，但會微調其應對策略。

拜登命令空軍用響尾蛇導彈擊落三個較小的空中物體，這又讓他面臨被共和黨人認為反應過度的指責。拜登辯解說，所有四次擊落都是有理由的，因為這些氣球可能對民用飛機構成危險。有效載荷只有幾磅的業余氣球不在聯邦航空局的空域規則管轄範圍之內。

拜登說，美國正在制定「更嚴格的規則」來跟蹤、監視並可能擊落不明空中物體。

他指示國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）負責一個跨部門小組來審查這些監控程序。

（美聯社）

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