美軍宣布結束氣球碎片打撈工作 並放棄搜索其他被擊落物體

美國五角大樓周五（2月17日）發表聲明稱，軍方已經結束了對2月4日在大西洋沿岸被擊落的中國氣球殘骸打撈工作。同時在經過數日的搜索但沒有結果後，也宣布結束對於在阿拉斯加海岸和休倫湖上空被擊落的其他飛行物的搜索。

美國北方司令部（NORTHCOM）表示，在南卡羅來納州大西洋沿岸成功找到並收回氣球上的碎片後，回收工作結束。該聲明提到：「最後的碎片正被轉移到弗吉尼亞州的聯邦調查局實驗室進行反情報調查，美國海軍和美國海岸警衛隊的船只已經離開了打撈地點，空中和海上安全警戒也已經解除。」

放棄搜索其他被擊落物體

北方司令部也在當天晚些時候的一份聲明中說，它將結束對另外兩個被擊落物體的搜索。北方司令部提到：美國軍方、聯邦機構和加拿大合作伙伴利用各種方式對每個地區進行了系統的搜索，但沒有找到碎片。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因此批准了指揮部關於取消搜索的建議。

白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）在周五的白宮新聞發布會上也向媒體表示，阿拉斯加北部的「極其惡劣的冬季天氣」使搜尋工作極為困難。現階段，美國仍無法掌握這些物體究竟是什麼，但目前沒有跡象顯示它們跟中國的的間諜氣球計劃有關。

僅首個飛行物有「間諜氣球」嫌疑

情資單位目前評估，後來擊落的飛行物很可能是屬於私人企業所有，或是娛樂用，也可能是研究機構用來研究天氣或進行其他調查的氣球。美國官員指出，相比之下，在2月4日擊落的首只氣球大約有三輛公共汽車那麼大，具有收集信號情報和拍攝照片的功能，具備「間諜氣球」的要素。不過，中國官方至今僅多次表示，「中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是由不可抗力導致的意外，事實一清二楚，不容歪曲抹黑」。

拜登盼和習近平談話

美國總統拜登本周四（2月16日）就此發表了演說，稱他無須為了美軍擊落了中國的高空氣球而道歉。他提到，氣球事件再一次顯示跟中國「維持溝通管道開放的重要性」，而他接下來他希望與中國國家主席習近平談話，「把這件事弄清楚」。拜登對美國國家廣播公司新聞網（NBC）表示：「我認為習近平最不希望的，就是徹底撕裂跟美國、跟我的關系。」

世界氣象組織：每天有近千個氣象氣球

在中美兩國「間諜氣球」的爭議之中，世界氣象組織（WMO）也於2月17日發布聲明解釋「氣球在氣候監測中的關鍵作用」。

世界氣象組織指出，除了透過衛星、飛機、船只、定點觀測站等，每天還有近1000個氣球收集觀測數據。這些收集到的信息有助於計算機預測模型、氣象學家進行氣候監測和掌握研究數據，以便更好地了解天氣和氣候過程。

（德廣聯、世界氣象組織、CNN）

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