關於近日的氣球與「不明飛行物」 有哪些已經與未知？

2月初，美軍擊落一個中方氣球的事件成為了全球媒體關注的焦點。而那之後，又有幾個神秘的飛行物出現在北美上空並被擊落。它們究竟從哪裡來，它們在北美上空做什麼，這些都尚不明朗。

目前已知的幾起事件

最近一次發生在周日（2月12日），美國國防部證實擊落了一個不明飛行物體。這次是在休倫湖上空，該湖位於美國和加拿大的邊境地區。有匿名美方官員對美聯社表示，這是一個八角形結構的物體，上面掛有繩子。它在密歇根州上空6000米的高度飛行，被認為對民航交通構成威脅。

周六（2月11日），加拿大和美國的戰鬥機在加拿大西北部育空地區（Yukon）的聯合行動中也擊落了一個飛行物體。據加拿大方面稱，該飛行物為圓柱形狀，大約一輛小汽車那麼大。

之前的周五（2月10日），美國軍方在阿拉斯加州上空還擊落了一個不明飛行物。它比來自中國的疑似偵察氣球要小得多，沒有推進器和控制系統。

這些不明飛行物來自哪裡？

關於2月10至12日被擊落的三個飛行物，五角大樓2月12日表示，尚且不清楚它們具體是什麼。

美國北方司令部的指揮官範赫克（Glen VanHerck）表示是"非常、非常小的物體"，他沒有描述這些飛行物的形狀以及大小，但說它們速度非常慢，大約與風速相當。

到目前為止，我們尚且不知道，這些飛行物究竟是什麼，也不知道它們是來自哪個國家、有什麼用途。不過，通過調查這些被擊落物體的殘骸，應該能得到更多信息。

關於中國的氣球，人們已知多少內容？

2月4日，美軍在美國南卡羅來納州海岸附近空域擊落了一個氣球，認為該氣球可能是要監視美國的軍事設備。

中國政府承認氣球是中方的，但是駁回了美方的"間諜氣球"指控，稱氣球是民用性質，用於氣象等科研目的，"因不可抗力誤入美國"。

被擊落的中國氣球大約60米高，充滿了氦氣。據一位美國專家稱，該氣球的吊籃有三輛巴士那麼大，裡面裝有寶貴的偵察工具，這些工具很可能是由人工智能控制的。這個氣球沒有自己的推進系統，應該是通過無線電與大本營聯系。

目前，美軍已經把第一批被擊落的氣球碎片從海裡撈出。美國國務院表示，氣球有"多個天線"，據推測能夠收集通信和定位信息。

為什麼我們會短期內看到這麼多飛行物？

可能有幾方面原因。一個原因是，其他飛行物被探測到是因為在中國氣球被擊落後，雷達設置有所改變，讓雷達能更好地探測更小、更慢的物體，美國國防部副部長道爾頓（Melissa Dalton）這樣解釋道。

道爾頓也表示，美國當局也對相應高度的空域進行了更仔細的檢查。

此外，人們對未知飛行物可能帶來的潛在危險也更加警惕。道爾頓說，這可能"至少部分解釋了為什麼我們在過去一周探測到的飛行物數量增加"。

與此同時，根據美國政府的一份報告，疑似UFO目擊事件的數量也在增加，不過目前仍沒有證據顯示存在外星生命、地外文明。

這些飛行物的用途何在？

美國認為，2月4日被擊落的中國氣球是用於間諜活動。美國國務院表示，中國已經在40多個國家部署了 "氣球艦隊"。

對於其他飛行物，美國國防部則持謹慎態度，表示目前已知一些公共和私人研究機構也在這樣的高度發射自己的飛行器。

還有其他氣球被發現嗎？

最近在拉丁美洲上空也發現了一個氣球。據通訊社報道，該氣球先飛越哥斯達黎加，後來又進一步飛越哥倫比亞和委內瑞拉。

中方已經證實，在拉美上空發現的氣球也屬於中國，並表示該氣球也是"用於研究目的的民用無人飛艇，因受氣候影響嚴重偏離了預定路線"

據通訊社報道，2020年，日本也曾發現類似飛行物。此外，美國上空此前也曾發現氣球類飛行物。一位美方官員對美聯社說，在特朗普執政期間至少發現過三次，在拜登擔任總統期間至少還有一次。

中國的情況如何？

中國周一（2月13日）表示，自己也受到了氣球威脅，指責美國去年讓高空氣球在中國領空飛行了十余次。中國外交部發言人汪文斌在北京的例行記者會上表示，美方的行為是非法的。他表示，美國氣球在其他國家上空高空飛行的情況很常見，並稱美國還派出飛機和軍艦來收集中國情報。

當被問及中國將如何應對美國氣球時，汪文斌說，"我可以告訴大家的是，中方的處置是負責任的、專業的"。

華盛頓則在周一駁回了中方的指控。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）說："任何關於美國政府允許間諜氣球穿越中國的說法都是不實之說。"

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