一個不明飛行物體12日飛經美國與加拿大空域，在美國總統拜登與加拿大總理杜魯多下令後，一架美軍戰機在加國空域擊落，這是本月來第三起北美空域遭入侵事件，引發北美高度警戒。日前美國把六家疑似與侵入美國領空氣球的六家中國大陸企業列入貿易黑名單，也顯示美方憂心一些高科技領組件被中國大陸用於間諜偵察。

美國國防部表示，一個高空物體10日傍晚被發現出現在阿拉斯加上空，在飛入加拿大領空時，由美軍軍機監測。杜魯多說，已和拜登協調下令，11日在加國西北部領空擊落這個不明物體。加國表示，這個不明物體為小型圓柱狀，現在要推測來源地還太早，將回收殘骸以判定細節，但廣泛而言，「我們需要睜大眼睛注視中國」。

本月稍早，一顆來自中國大陸的高空氣球進入美國領空，美國指稱為偵察目的，並予以擊落，引發美中外交嫌隙。10日時，美軍也在阿拉斯加外海擊落規模如同一輛汽車的高空物體，接著又發現在加國空域被擊落的物體。

這些意外引發各界關注中國大陸的間諜偵察計畫。美方指控，闖入美國空域的氣球，為中國大陸軍方領導多年的間諜偵察計畫一部份。