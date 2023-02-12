媒體：美有方法追蹤中國間諜氣球

有6名知情人士向美國有線電視新聞網CNN透露，美國情報部門已經研發出技術，用來追蹤去年發現的中國監視氣球。該媒體指出，2021年拜登上任後，曾有過一只中國間諜氣球短暫地穿越了美國上空，情報部門根據情報及其他數據對氣球的一些信號進行了分析，以了解它們過去可能出現的地點和時間。

消息人士說，發現氣球使美國開始著手研發開出這個新技術，這種方法能夠在全球範圍內近乎實時地追蹤這些氣球。CNN指出，追蹤方法的曝光可能會進一步激起共和黨批評，指責政府沒有迅速采取行動阻止氣球在上周進入美國領空。 美國官員拒絕透露信號是如何收集的，也不清楚情報部門花了多長時間來開發，這種方法在2022年首次受到使用。

中國稱是“氣象飛艇”、而美國則視為“間諜氣球”的飛行物進入美國領空的事件使得中美雙邊關系再次緊張，氣球事件也不斷發酵延燒。不過華盛頓認為，習近平對氣球任務可能並不知情。據CNN報道，美國國會收到了相關評估簡報，分析人士指出，若是當真如此，這顯示在中美關系緊張之際，中國內部明顯缺乏協調。

中美關心盡管因此緊繃，專家並不認為，氣球事件會引發這兩個對手的決裂。雙方關系目前處於冰封，美國防部稱，奧斯汀防長上周六向中方提出希望就高空氣球與中國防長通話，遭到拒絕。中國國防部的一位發言人表示，拒絕的原因是，華盛頓沒有為交流和對話提供 "適當的氣氛"。

總部設在柏林的德國科學與政治基金會（SWP）的中國問題專家希爾佩特（Hanns Günther Hilpert）接受采訪時指出，之前的類似案例中北京也曾關閉了外交渠道。他表示：“這當然是一個危險的、令人擔憂的策略，因為直接的溝通渠道可防止可能引發對抗的誤解。所謂熱線，就是在有疑問的情況下，是防止最壞情況發生的最後手段。” 希爾佩特認為，很明顯，中國正試圖通過這種方式向美國施加外交壓力。不過，他也補充說，北京拒絕對話的決定也是向國內釋放的政治信號，北京高層希望通過這種方式向國內民眾展示實力，表明不會向美國的壓力低頭。他指出：“關於氣球的危機被媒體炒的很熱，但它遠沒有台灣問題引起的緊張局勢那麼嚴重……中國可以在任何時候入侵台灣，不一定動武，可能通過封鎖。然後就要看看美國的反應，這比間諜氣球危機要關鍵得多。”台灣問題增加了美中對方的風險，可能帶來災難性的後果，各方也因此對軍事對抗沒有興趣：“他們知道，如果動武，就是雙輸。經濟上的附帶損失也將是巨大的，而且會涉及全球大部分地區。國際社會也因此願意遏制危機。”

德國阿登納基金會的傅佑晗（Johann Fuhrman）認為，間諜氣球不一定是壞事，中美相互監視：“如果一方知道另一方在做什麼，並能對其意圖得出結論，這就提供了某種安全和可預測性，可以防止最壞的情況——公開對抗。”

（綜合報導）

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