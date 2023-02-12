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一周二度 美再擊落可疑飛行物
白宮表示，拜登總統十日以民航安全為由，下令美軍出動戰鬥機，擊落在阿拉斯加上空的一不明物體（high-altitude object）；到目前為止，無法斷定這個物體是否來自中國。
拜登十日在白宮等著接待來訪的巴西總統魯拉時，簡短答覆稱這是「成功（任務）」。這是拜登一周內第二度下令擊落進入美國領空的可疑高空飛行物，美軍將蒐集並分析碎片殘骸來調查此事。
根據有線電視新聞網（ＣＮＮ）稍晚引述官員說法的報導，並未發現該物體上有偵察設備。
有媒體在白宮例行記者會詢問，美國是否在阿拉斯加上空，擊落又一個來自中國的間諜氣球；白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，五角大廈過去二十四小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約四萬呎，威脅民航安全。前次的中國氣球飛行高度為六萬呎，對民用或軍用飛行器都不構成威脅。
國防部發言人空軍准將賴德表示，商用民航機和私人飛機的飛行高度約為四萬呎到四點五萬呎，合理擔心此一物體會對民航構成威脅或可能的危害。
柯比表示，出於謹慎考量且在國防部的建議下，拜登下令美軍擊落；賴德說，北方司令部派出Ｆ─二十二戰鬥機，發射一枚ＡＩＭ─九Ｘ響尾蛇飛彈，在下午一時四十五分順利擊落。美軍四日以同樣方式擊落中國高空偵察氣球。
柯比說，這個物體被擊落後的殘骸落在阿拉斯加東北方、靠近加拿大邊境的北極海結冰水域上，屬於美國領海；仍需要蒐集分析，獲得更多訊息。
此外，相較於四日被擊落的中國偵察氣球有三輛公車大小，柯比說，新發現的高空物體小多了，約一輛小型汽車的大小，而且看起來不具備操縱功能，易受風向影響，形成了更大不可預測性。
柯比表示，五角大廈九日晚間發現這個物體，在九日晚間和十日上午兩度執行偵察任務，試圖了解此物，美軍的評估是上頭沒人。
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