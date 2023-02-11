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無人飛艇事件 美防長2月4日尋求與中國防長通話遭拒

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（德國之聲中文網）中國國防部2月9日晚發表一項聲明，題為"國防部新聞發言人譚克非就美國防部稱中方拒絕就民用無人飛艇事件通話發表談話"。聲明寫道，"近日，美方提出希望兩國防長通話，就中國民用無人飛艇事件與中方溝通。美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟了惡劣先例。鑑於美方這種不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。關於無人飛艇事件性質，中國外交部已作出公開聲明，中方保留使用必要手段處置類似情況的權利。"

美國五角大樓先前表示，奧斯汀上周六（2月4日）向中方提出希望就中國高空氣球事件與中國國防部長魏鳳和通話，遭到中方拒絕。

美國國防部上周四（2月2日）披露，軍方正追蹤一個出現在美國上空、疑似中國的間諜氣球。2月3日晚間，中國外交部發言人毛寧證實該飛行物來自中國，並稱其為"屬民用性質，用於氣象等科研"的飛艇。她說，"受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。"

當地時間2月4日下午，美國派出F-22戰鬥機發射了一枚響尾蛇空對空飛彈，擊落了在1.8萬米至2萬米高空飛行的被中方稱為飛艇的高空氣球。軍方隨後開始回收殘骸。

中國外交部在北京時間2月5日上午發表聲明指出："美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。"中國國防部新聞發言人譚克非2月5日發表聲明稱，"美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，這是明顯過度反應。我們對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。"

拜登：美中關系沒有受到很大沖擊

美國高級官員本周四（2月9日）表示，上周穿越美國的中國氣球配備收集情報信號的設備，是針對40多個國家的大型軍事空中間諜計劃的一部分。

倫敦國王學院國防和外交政策專家邁克爾·克拉克（Michael Clarke）向德國之聲表示，"中國總是覺得它必須以一種非常有力的方式來回應一切"，但這一事件對美中關系造成的損害並非不可彌補的。"這是一場爭吵，不是一場危機"，他說。

邁克爾·克拉克說，高空氣球通常在6萬至16萬英尺（18至48公裡）的高空運行，在6萬英尺的高度可以用肉眼從地面上看到。"他們顯然是有意讓人看到，因為他們在玩游戲"，克拉克說。

據路透社報道，美國總統拜2月8日接受美國全國公共廣播電視公司新聞一小時（PBS NewsHour）采訪時被問及美中關系是否受到很大沖擊，拜登回答說，"沒有，沒有"。他說，"我們將與中國全面競爭，但我們不尋求沖突，到目前為止就是如此。"拜登還說，"我和他們交談過。我以前和習近平談過，我們的團隊也和他們的人談過。"

(美聯社等）

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