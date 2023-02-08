沙利文：回溯發現中國偵察氣球在川普時期多次飛越美領空

（德國之聲中文網）美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)本周一在美國全球領導力聯盟（U.S. Global Leadership Coalition）主辦的一個活動上發言說，自拜登上任以來，作為改進監控努力的一部分，"我們能夠回溯並查看既往規律，"發現在川普執政期間，多次有中國偵察氣球飛越美國領空賀領土的事件。

幾天前，有美國官員表示，在川普政府期間，至少發生了三次中國的高空氣球飛越美國領空的事件，拜登上任之後，至少還有一次這樣的事件，但每次的持續時間都沒有這次這麼長。美國北方司令部負責人範赫克（Glen VanHerck）將軍說，在這些事件中，美國都是在氣球離開美國領空後才確定它們屬於中國。"我要告訴你們，我們當時沒有探測到這些威脅，這是一個領域意識漏洞。"

曾在川普政府任職的幾位官員則表示，他們並不知道在自己任期內有這樣的事情發生。

沙利文沒有具體解釋是什麼讓美國這次得以偵測出並追蹤氣球的行蹤，而前政府卻可能沒有做到。他說，美國仍在探究有哪些中國官員知道釋放高空氣球的信息，但他不願意公開談論美方對中國向美國上空放飛氣球意圖的評估。

有美國官員表示，近年來，類似的中國氣球曾飛越五大洲部分地區的上空，但沒有提供細節。

白宮新聞秘書卡裡娜·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府此前曾向國會提出對中國使用監視氣球的擔憂，包括在去年8月的簡報中。

美軍方開始收集氣球殘片

白宮國家安全委員會發言人約翰·科比(John Kirby)周一（2月6日）對記者表示，美國軍方已經開始收集氣球殘片，此外，白宮已經提出向川普政府的主要官員通報情況，但通報會尚未舉行。

科比還堅決反駁了北京方面關於美國擊落氣球違反"國際法精神"的說法，她說："美國在拜登總統的授權和命令下，按照國際法並為了保衛我們的國土和領空而采取行動。我們擊落那個氣球絕對是在自己的權利範圍內。"

在中國外交部發言人毛寧2月7日主持的例行記者會上，有記者問，美國安全委員會發言人約翰·柯比說，沒有計劃將氣球的碎片和設備歸還給中國，那麼中方是否對美國提出過或者打算提出相關的要求。毛寧回答說，"這個飛艇不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。"她重申"中國的無人飛艇是民用性質"，"完全是因為不可抗力誤入了美國的領空"，並稱"美方執意動用武力明顯是反應過度"，但沒有再提美方"違反國際法精神"。2月3日，毛寧在外交部例行記者會上曾說，"中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾"。

（美聯社等）

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