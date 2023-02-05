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美國擊落間諜氣球 中國批「反應過度」、陳建仁稱「不該侵犯」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

中國間諜氣球飄入美國領空，引發兩國高度緊張，美方於4日派出戰機擊墜該氣球，中國官方對此痛批「反應過度」！美方多次強調，中國間諜氣球已侵犯美國主權，美國國務卿布林肯更因此延遲訪中行為，最後終於在4日擊墜該氣球。對此，中國外交部堅稱，該氣球屬於民用性質，美國卻執意動用武力，違反國際慣例。

中美關係因氣球惡化

BBC》報導，美國國防部2日發布聲明指出，中國高空偵察「間諜氣球」進入美國領空，疑似蒐集敏感情資，引發各界高度關注。中國外交部隨後坦承，氣球來自中國，但稱氣球是用在氣象相關科學研究的「民用性質」，而非軍事偵察使用，受到西風帶影響才嚴重偏離預計的航線。

美國國防部發言人賴德卻指出，這個氣球並非如中國聲明的「民用性質」，而是一個偵查用的間諜氣球。他痛批，此舉不只侵犯美國領空，更違反了國際法。美國國務卿布林肯原先預計2月5日至6日訪問中國，但因為間諜氣球的關係，也決定暫緩行程，並痛批此舉是「侵犯主權」的行為。

美國：到海上再擊墜

賴德指出，軍方目前不打算將它擊落，因為這顆在高空移動的氣球，收集到的情報其實相當很限。而且若打算擊落，碎片很可能會不小心傷及民眾。

NPR》報導，美國總統拜登表示，在聽取相關人員報告後，已對五角大廈下令，盡快安全的將中國偵察用氣球擊落。不過國安團隊以安全為由，認為最佳擊落時間是待氣球飄至美國12海哩內海域上空。

中國：反應過度

最終，美國於4日出動一架F-22戰機，在靠近卡羅萊納州海岸的大西洋上空，用一顆AIM-9X空對空飛彈將氣球擊落。

對此，中國依舊堅稱，該氣球嚴格用於氣象研究，且屬民用性質，因不可抗力進入美國，更強調稱這次擊落事件是「明顯的過度反應和嚴重違反國際慣例的行為」。

我國：侵犯主權

對此，我國行政院長陳建仁表示，間諜氣球確實造成了美國、加拿大的困擾，應尊重各國的領空權與主權，不該侵犯，才能增進彼此之間的和平、互助、合作。

交部也發布新聞稿強調，我國政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

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間諜氣球

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