氣球事件雙方各執一詞 引爆美中緊張

原定五日訪問中國大陸的美國國務卿布林肯，因大陸的間諜氣球飄越美國領空，國務院三日宣布延遲行程，布林肯批評大陸用氣球遂行監視美國的行為「不負責任」，「明顯侵犯美國主權又違反國際法」；美方還表示，在拉丁美洲偵測到同樣來自大陸的間諜氣球。中國大陸堅稱是不可抗力的意外，雙方各執一詞，氣球事件造成美中關係再度緊張。

布林肯也針對氣球事件與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話。布林肯說，出訪前夕發生這種事件，不利於美中的實質性討論，他向中方表明，氣球出現在美國上空是不可接受的，並告訴王毅，「第一件事就是把這個監視設備移出我們的領空。」他表明延後行程與氣球有關，告知王毅將延後到訪，直到「條件允許」。

王毅：面對意外 保持定力溝通

大陸外交部新聞稿則表示，王毅應約同布林肯通話。雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行溝通。王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，「我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧」。

大陸外交部並稱，「關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空一事，中方已核查並向美方作出反饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況」。

大陸外交部也表示，「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

雖然北京否認是間諜氣球，五角大廈仍斬釘截鐵表示，接獲民眾舉報後，偵測到中國大陸的間諜氣球，但指該氣球未對美國造成威脅。

美方推延行程 考量到不能示弱

紐約時報分析，反中情緒瀰漫華府之際，兩黨領袖競相扮演鷹派，布林肯推延行程，具有不能示弱的考量。聯邦眾院議長麥卡錫在內的共和黨政治人物，紛紛呼籲拜登政府一定要有所行動，前總統川普更主張應擊落氣球。

白宮發言人尚皮耶三日證實，拜登早於一月卅一日首次聽取簡報，但未說明及解釋為何拜登政府要等到二月二日才公開表達對事的擔憂，國會領袖也到這天才知道此事，共和黨藉此對拜登發難。

麥卡錫要求拜登不能保持沉默

麥卡錫推文指責中國公然無視美國主權，拜登不能保持沉默。他要求拜登政府向國會「八人幫」提供簡報，批評拜登對中國表現軟弱。「八人幫」是國會內有權聽取行政部門機密情報簡報的議員的俗稱，成員包括參眾兩院高層及參眾兩院情報委員會的領袖。

布林肯原預定台灣時間三日夜間啟程，是二○一八年以來首位訪陸的美國國務卿，可望會晤大陸國家主席習近平，廣泛討論議題，甚至安排兩國元首在今年會面。

至於該氣球的去向，紐約時報四日引述五角大廈官員報導，三日中午前已飄到蒙大拿東南方的堪薩斯州，有時滯留空中、有時以最高時速一一三公里移動。美國政府正以其「獨門」的追蹤方法，監控和研究這顆氣球，並已廢除其情蒐能力。