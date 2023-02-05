情蒐手法老派？ 外媒點出三優勢

在美國蒙大拿州上空出沒的中國大陸氣球，引發美中外交齟齬。由於大陸的財力和科技能力早已今非昔比，為何業已21世紀的今日，還在用氣球做跨國情蒐？日本「讀賣新聞」4日報導，主因就是相對上價格低廉、能夠量產、滯空時間又長。

據報導，大陸研發的這類氣球，少用最先進的技術，被認為可能可以大量製造，滯空時間也久。而且由於氣球是無人載具，即使被擊落，也不會有人員傷亡。因此共軍在運用衛星等高科技裝備的同時，也正開始增加對氣球等「低科技」武器的使用。

共軍正研究用氣球與飛船做為監視、偵查及通訊等用途，並藉此發現靠近海面飛行、難以被地面雷達偵測到的巡弋飛彈，以及建構地面部隊上空的局部通信網。相關人士分析，氣球的結構和機制很簡單，無需高難度的飛行技術。