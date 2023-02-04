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改變心意？美方高層考慮擊落中國大陸氣球 時間點曝光

中國高空氣球惹議 學者：本身無動力可能偏離航道

中央社／ 台北4日電
中國大陸偵察用高空氣球出現在美國領空引熱議。美聯社
中國大陸偵察用高空氣球出現在美國領空引熱議。美聯社

中國偵察用高空氣球出現在美國領空引熱議，清大天文研究所教授張祥光表示，釋放氣球之前應會先評估氣流狀況，但氣球本身無動力、順氣流飄移，偏離預定航線不無可能，要知道其用途，須取得氣球下方掛載儀器才能進一步研判。

美國領空出現一個疑似中國的間諜氣球引發關注後，中國外交部稱，近日一艘中國民用科研「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

從實務上來講，張祥光受訪指出，高空氣球裡面裝的一般是氦氣，本身無動力、跟著氣流走，釋放氣球前，會有相關單位先計算、評估氣流狀況，不過估計與實際確實可能發生落差，也就是說，氣球偏離預先設定航線，不無可能。

張祥光指出，若高空氣球進入他國領空，釋放方應會「打個招呼」或切斷任務，所謂中止任務，就是在有需要時，針對氣球下方吊掛物附近放置微量炸藥，發送引爆指令，屆時吊掛著的儀器會掉落，氣球也會逐漸洩氣，「有切斷機制才是比較合理的」。

至於這一高空氣球用途是否為中方所稱的氣象科研，張祥光表示，高空氣球用途可能涉及諸多不同的科學實驗，關鍵是氣球底下掛的儀器，只要拿到手，照理就可以判斷用途。

此外，針對高空氣球用途，國科會表示，施放探空氣球並掛載可以感測環境溫度、溼度及氣壓的感測器，使用全球衛星導航系統（GNSS）定位的經緯度資訊，將所觀測到的資料以無線電方式傳送，經由地面接收機處理後，蒐集大氣垂直溫溼度資料。

國科會說明，考量成本及無線電訊號廣播範圍有限，這種無線電探空氣球不會太大，在飄送一定高度就會因為氣球過大而爆裂，從而結束觀測。

國科會表示，氣球依照材質及配重設計，可以控制升高至不同高度進行觀測，攜行的感測器也不限於探測氣象參數；例如臭氧探空（ozonesonde）可攜帶臭氧感測器，飄行至平流層高度持續進行觀測，不僅能增加高空氣象觀測資料，也對平流層大氣物理化學、動力機制等研究領域的瞭解，有所助益。

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