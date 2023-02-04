布林肯因「間諜氣球」推遲訪華 對美中關係有何影響？

白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周五（2月3日）表示，在聽取了關於中國高空偵察氣球飛越美國上空的簡報後，美國總統拜登和其顧問團一致認為，美國國務卿不應在此時前往中國。

2月4日，中國外交部發言人就布林肯訪華行程推遲答記者問時稱，關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出反饋。該飛艇用於氣象等科研，受西風帶等因素影響，嚴重偏離預定航線，完全是一次不可抗力導致的意外情況。發言人提到：「美國一些政客、媒體藉題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。」聲明中強調：「保持各層級接觸溝通是中美兩國元首峇厘島會晤重要共識，兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係。事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

對於這起因氣球而起的風波，澳洲國立大學政治學者宋文笛向德國之聲表示，從美國的角度來看，他們覺得藉著氣球問題在談判中獲得了一些對中國的話語權。美國國務院沒有取消對華訪問，而只是推遲了行程，這似乎是一個有用的折衷方案。他指出，如果國務院取消訪問，中國可能會指責其反應過度，這會顯得美國沒有誠意。現在他們僅僅是推遲訪問，那就為恢復對話保留了一扇窗。

中美政治基礎不穩固

宋文笛認為，這一事件的發展表明，中美之間的政治基礎是多麼的不穩固。如果即使是這樣一個相對較小的事件也能破壞期待已久的高級別訪問，這表明中美之間仍然很難將對方視為可靠的長期合作伙伴。

他說，例如，很難想象美國和澳洲之間的高級別訪問會因為澳洲的氣球在美國領空被發現而產生變數。這種問題在朋友之間不是什麼大問題，所以它是美國和中國之間的信任問題，這就是為什麼每一個額外的談判籌碼對他們雙方來說都是如此重要的。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也觀察到相似的現象，他表示：美國和中國之間的關係現在相當緊張，對彼此存有高度的懷疑態度。因此，任何看似微小的事件都很容易使關係復雜化。整個氣球事件表明，美中之間的信任已經被削弱，需要付出真正的努力才能重新建立。但在這個時候，兩國在背後是否有這樣的政治意願還不太清楚。他補充：「在這個相當敏感的時刻釋放氣球令人感到很意外。」

莊嘉穎認為，鑑於中國政府的不透明性，外界無法得知其內部發生了什麼。不過，可以肯定的是北京當然想淡化這個問題，這表明「他們（中方）確實想讓與布林肯的會談以某種方式進行，但他們不想太明顯地表明氣球與監視有關，因為很顯然地，一旦公開就會產生反作用」。

推遲而非取消訪問是重要信號

提到美方的應對方式，他說：推遲布林肯的訪問是拜登政府目前可以採取的最合理的步驟。僅是推遲而非取消訪問，這個信號很重要，因為它表明布林肯有意願和中國政府繼續交談。

莊嘉穎指出，美中雙方必須先有一定程度的信任，建立較為融洽的關係。這需要需要在雙方能夠相信對方是真誠行事的狀態下才能實現。雙方應該首先將整個氣球事件拋在腦後，也許先在一個中立的地點會面，這可能是訪問雙方首都之前的第一步。

中國應改善與美國會關係

此外，宋文笛則建議，中國應該想辦法改善與美國國會的關係。他提到：「美國國務院發言人普萊斯（Edward Price）曾說，『推遲訪問的決定是在與機構內的伙伴以及國會協商後作出的』。這暗示著美國決定推遲此行的主要原因與國會的壓力有關。」

宋文笛認為，如果布林肯在氣球事件的陰影下仍對中國示好，他和拜登政府將可能被共和黨議員批評為在國安方面或在對華關係方面過於軟弱。他說：「美國內部的這種動態將持續下去，中國必須找到與美國國會合作的方式，而不是架空美國國會的任何事情，否則他們將使中國與美國行政部門建立有意義的戰略級工作關係變得更加困難。」

（綜合報導）

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