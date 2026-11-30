九合一選舉結束了，這場選戰的資訊傳播已不再只是單純的空戰或「同溫層動員」，而演變成一場結合生成式ＡＩ、跨平台演算法，與庶民參與的傳播實驗。

我們不妨跳脫傳統視角，從「傳播科技進化」與「受眾心理」來剖析，看清資訊如何在撕裂與凝聚之間，形塑台灣民主參與新貌。

過去選舉假訊息，多靠內容農場或誇張的造謠圖卡；但今年選戰，資訊操控展現極高「耐心」與「擬真度」。許多具境外背景的帳號不再一上線就談政治，而是先在IG或Threads（脆）上花數個月發布生活旅遊等無害的生活化內容，藉此累積追蹤者與演算法權重。等到選戰白熱化，這些帳號才推播夾帶政治風向的貼文，讓選民在日常滑手機過程中，接收偏頗資訊。

另方面，社群媒體的去中心化與分眾特性，也取代傳統「由上而下」的政治宣傳。在IG、TikTok或YouTube等平台上，候選人能透過第一人稱視角、幕後花絮或日常直播，展現「去官方化」的親和力、幽默感或專業度，直接與選民建立「擬社會互動」。

人口僅占世界百分之○點二八的台灣，貢獻「脆」全球約五分之一流量，其中十八至廿四歲族群的使用率高達四成四，活躍度高居世界第一。

這種極高的滲透率使「脆」從單純的生活抒發空間，演變為影響選戰輿論的核心節點。

不同於臉書的長文說教，「脆」強調即時、短文與「人味」。前總統蔡英文與陳水扁在平台上以親和的「活網」姿態回應網友，拉近政治人物與年輕世代的距離；而台北市長蔣萬安在臉書發文交鋒時，也意外吸引跨世代網友擁入留言區辯論。

更重要的是，選民不再只是文宣的接收者—年輕世代自發性的「海巡」、二創迷因，乃至政黨徵集支持者街頭直播與短影音串聯選前之夜，都讓普通市民的手機鏡頭成為選戰敘事的一部分。

另外，當某支短影音或迷因在特定社群引爆話題後，往往被傳統媒體二次報導，進而觸及原本不使用該平台的中高齡選民，創造「從年輕族群到大眾市場」的聲量外溢。

剛落幕的美期中選舉同樣見證了政治傳播的典範轉移。兩黨候選人不再只依賴天價電視廣告，而是全面轉向YouTube、TikTok與長篇Podcast網紅合作。許多原本對政治冷感的年輕選民，透過喜愛的遊戲實況主或生活型博主與候選人的「不設防長談」，聊起房租、學貸與物價，進而激發投票熱情。然而，這也暴露「隱形業配」未揭露付費合作的倫理風險；同時，親俄資訊戰網絡利用舊影片剪輯，冒用主流媒體標誌，甚至刻意發送「假查核請求」給新聞編輯室，試圖癱瘓查核機制並消耗媒體公信力。

選戰中許多錯假資訊之所以能廣泛流傳，並非因為技術無懈可擊，而是它們精準觸動了情緒、印證了支持者的既有觀點，或強化「部落心態」的群體認同，科技放大了這些心理傾向。

回望選戰，科技賦予假訊息偽裝的羽毛，卻也遞給每個普通人一支麥克風。儘管演算法或許會放大對立，但在各方攻防之下，也可能產生瞬間瓦解的紙牌屋。

從電視、臉書到「脆」與具備自主執行力的「代理ＡＩ」，傳播工具正以前所未有的速度進化。社群媒體結合ＡＩ，就像水底爆炸造成基因突變的酷斯拉，有著全新ＤＮＡ，變成所向無敵的怪獸。

趨勢不容易改變，但一旦改變，就很難回頭了。未來民主韌性之所在，看來不在於防堵技術，而在於公民如何駕馭技術。