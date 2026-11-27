上個月法國瓷都利摩日的市政廳被暴徒燒毀，由於曾經和當地博物館與陶瓷商深度合作多年，我對它的市政廳向來印象深刻，當從影像上看到那座象徵著法國美好時代的地標建築變成一地狼藉，我總覺得散落在那一地狼藉裡的不只是歐洲霸權的美好時代，也是手工精品的美好時代。

遙想當年一件利摩日的瓷盤，價值堪比今天的一隻ＬＶ包，縱使時尚、精品與文創之間經常界線模糊，但時尚所帶動的精品產值一直是文創行業的活水沃土，無論是周天子的宮廷還是翡冷翠的城堡，古今中外的匠人們用非凡品味、精湛技術與高昂溢價支撐起文化創意不可或缺的極致與輝煌。當然文創產業如同人間萬事，也有起伏、也有跌宕，近年隨著ＡＩ科技興起與世界政經逆行，我們明確感受到文創產業正走向它的低谷時刻，如果考慮到通膨因素，除了首當其衝的工藝精品，全球的文創相關產業市值都在大幅萎縮，以本月為例，連國際時尚精品巨頭們如開雲、ＬＶＭＨ與愛馬仕等的集團股價皆比去年同期下降約四成左右。

耕耘文創產業多年，近幾年站在猶如文創產業諸神黃昏的餘暉之下，雖然步履不輟，但總是別有一番難與外人言的欲說還休，正好十一月初，因緣際會參加闊別多時的三三會兩岸企業交流，和一行重量級台灣企業家們前往重慶與成都進行經貿參訪，即使行程中多半屬於材料、機具、汽車等高科技領域，我卻在間隙中感受到一股文創產業沉澱演化後的靜水流深。

行程之中，重慶接待單位特地安排我們去了一趟大足石刻，它是一片盤踞數座山頭、橫跨唐宋明清的摩崖造像群，由於設計雕塑在我們這個行業是基本功夫，所以我很清楚這些石刻群像背後的工藝造詣與創作艱辛；然而最讓我震撼的當屬在一千年的悠悠歲月裡，一代又一代的信徒在缺少特定組織的號召下，居然也能將虔誠信仰與世俗願望一刀一筆地傳承在石壁之上，讓後人如我見證著人類文明的延續與力量的同時，也窺探到對岸在「十五五規畫」中「文旅＋百業」政策裡蘊含的厚重底蘊。

除了石刻，我還順道被推薦了人生第一部ＡＩ短劇「持械入宋」，匆匆看了兩季，我大致理解為什麼紅果可以問鼎台灣手機App下載榜首。有別於傳聞中的狗血降智，這部穿越劇其實畫面精良、人物鮮明，歷史考據與對白情節都講究妥帖，光是那些聖旨書信的古文撰寫就令人耳目一新，而且據說文本是位快退休的中學英語老師所寫，製作則是由幾個半路出家的大叔和寶媽們，用一季幾十萬台幣的算力成本做成的草根作品，和動輒千萬投入的大製作電視劇相比卻毫不遜色，無怪乎演藝圈中一時人人自危。

這一路上，我反覆感受到近年來的文創產業似乎已經別有天地換人間，隨著技術與載體的日新月異，創作者和受眾群的想像與追求早已跳脫出過去的格局，然而，文化創意的底層邏輯卻從未改變。無論是瓷器、精品、雕刻還是ＡＩ劇，只要人類文明裡繼續保存著深入人性的人文觀察、精益求精的工藝精神、厚積薄發的文化資本與不甘庸俗的美學培養，相信即使在這個眾多事物都一片狼藉的今天，我們依然有希望能重新創造一個新的美好時代。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）