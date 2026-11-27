最近我看到新聞說，國內有一所頂尖大學的部分科系申請入學時不採計國文成績，這使我想起一件事。從前我在美國就讀加州大學柏克萊分校電機系，畢業後回母校和老師聊天。

有一次，系主任王教授告訴我，他認為工程師應注重人文素養，特別要求功課好的學生多選人文課程，卻發現這些孩子選的都是不難上的課，如兩性關係、種族關係、音樂欣賞等。他對這些孩子也無能為力了，所以特別從東部找來一位教授；這位教授不必上課，任務就是輔導這些功課好的電機系學生。他發現功課好的學生多是ＡＢＣ（American-born Chinese），雖是華人，但中文程度極為幼稚，因此強迫他們選讀中文課程。

沒想到這些學生非常聰明，學中文沒什麼困難；系主任告訴我，很多學生對中國詩詞極有興趣，也常和他談論中國一些有名詩句。有個學生甚至考慮讀完電機系以後，是否要轉行去讀中文。

美國很多教授相當重視人文素養，畢竟大學不是職業訓練所。我曾是清大教務長，因此和很多來訪的外國教授吃飯聊天。有一回，清大外文系正上演一齣話劇，來訪的是一位史丹佛大學數學系教授。我將話劇的名字告訴他，沒想到這位數學系教授極為了解這齣話劇，不但告訴我作者是誰，還告訴我如何改編成電影。我後來碰到很多外國理工科教授，他們都很喜歡文學與音樂。

一個國家必須讓國民有好的人文素養。當年美國決定派兵到越南時，決策者考慮的都是科技，美國的軍力遠遠優於北越。美國的空軍總司令說，我們可以將北越炸回石器時代，但他們忽略了越南人不願被外國人統治的信念，因此美國在越戰中打了敗仗。當初想抵抗北越，結果卻是整個越南被共產黨控制。

美國進軍阿富汗，也以為可將阿富汗轉變成一個「民主自由的國家」。美國在阿富汗駐軍二十年之久，撤離之後，阿富汗又被塔利班統治。若當時的決策者對阿富汗的歷史有所了解，應明瞭英國可以統治龐大的印度，卻無法統治阿富汗。有很多書詳細介紹英國進軍阿富汗時遭遇的慘敗，季辛吉也早警告過美國，別想將阿富汗變成西方的一員。

一個國家的國民不能只懂科技，人文素養不論對個人乃至社會，都是非常重要的。所謂「無肉令人瘦，無竹令人俗」；我們做老師的，絕不能使學生只會談科技。設想，我們的科技產品外銷，若業務員到了英國，卻不明白英國政治制度是內閣制，亦不曉得任何一部莎士比亞戲劇，在交際時勢必吃虧。

我曾遇到一位外國大公司的電腦業務員，他竟與我大談林語堂，令我窘不堪言，因為我對林語堂只知道一點皮毛。附帶一提，大陸的大學也很注重人文素養；我曾提及海明威的小說「The Snows of Kilimanjaro」，沒想到對岸不少大學生都讀過這部小說。我們實在得提高警惕。