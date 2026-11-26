二○二三年底，輝達執行長黃仁勳先後訪問新加坡、馬來西亞與越南；隔年十一月，他在雅加達出席印尼人工智慧日，與總統普拉伯沃通話；數周後前往曼谷會晤泰國總理貝東塔，隨後赴河內，在越南總理范明政見證下簽署ＡＩ研發中心協議。近年黃仁勳旋風橫掃東南亞，東南亞各國高規格接待的背後則是不同的產業盤算：馬來西亞和泰國希望吸引區域資料中心投資，印尼著重推展本地算力，越南、菲律賓則希望推動製造業升級，在全球ＡＩ供應鏈上扮演要角。

媒體報導黃仁勳與黃樂事件牽涉到數個東南亞國家，對東南亞推動ＡＩ如同一記重擊，目前黃仁勳雖已復職輝達ＣＥＯ，然而美國政府宣布新規，收緊對馬來西亞、新加坡、泰國和印尼等先進ＡＩ晶片取得許可，並把中國等企業透過境外資料中心遠端取得算力的情形納入管制。由於美國國會及政府認為ＡＩ算力涉及國安，未來透過擴大出口管制、加強投資與國安審查勢必更趨嚴格，新加坡、馬來西亞、泰國ＡＩ興建資料庫中心恐受到波及，但對這波未進入緊縮措施名單的越南與菲律賓，則可能提供資料中心轉移的新機會。

截至今年八月，東南亞約占亞太地區在建資料中心一半容量，以馬來西亞居冠，泰國次之。其中輝達與馬國楊忠禮電力國際（YTL Power）合作，在柔佛州的資料中心建置採用輝達晶片的ＡＩ伺服器叢集，提供雲端算力服務；與新加坡電信（Singtel）旗下公司頃啟用搭載輝達GB300的伺服器；印尼電信商印多沙特（ＩＯＨ）旗下公司亦已用輝達晶片提供境內ＡＩ雲端服務。美國新規是否可能造成審查放緩，或使受管制先進晶片交付延後，將衝擊當地ＡＩ算力投資計畫。

事實上，自二○二五年初美方調查DeepSeek是否使用受管制晶片以來，新加坡與馬來西亞即因媒體報導可能涉及伺服器轉運而受到關注。今年十一月，美方進一步將新、馬、泰七家實體列入出口管制清單，印尼警方也確認調查涉嫌轉運輝達晶片赴中的案件，短期最容易受衝擊的恐是柔佛的擴建案及泰國仰賴算力租賃的新案。

對此，馬來西亞已管制美製高效能ＡＩ晶片轉運，並研擬要求業者申報ＧＰＵ與客戶資訊。泰國商務部亦評估新規對算力租賃及投資的影響。新加坡則協助美方查核與協商合規企業持續取得晶片。

相較來說，越南與菲律賓兩國暫未列入此波新增目的地許可名單，可能承接新增算力或爭取美系投資，尤其越南在電子組裝、半導體封測產業為美國在東協重要投資國，菲律賓則是美國提出「矽盛世」（Pax Silica）最重要的合作夥伴，美菲將合作建立的呂宋經濟走廊安全特區，更以ＡＩ為主要目標。未來其他東南亞國家如因美國新規而落馬，將使菲律賓更有條件爭取重視供應鏈安全的美系客戶。

對台灣而言，美國是當前ＡＩ強勁需求下最重要市場，東南亞則提供生產分散與區域接單的機會。美國如收緊ＡＩ晶片及海外算力規範，美商與台商可能轉至東南亞增加生產據點與客戶，然東南亞各國發展條件、商機與風險互異，台商應妥適選擇投資國家與合作夥伴。

（作者為中經院台灣東協研究中心主任）