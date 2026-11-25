在這個自主探索的黃金年代裡，我們身邊都有絕頂聰明的「數位書僮」，只要心生好奇，一場專屬個人的知識探索便能即刻啟程。這位不分晝夜待命的ＡＩ夥伴，更勝古代王公貴族的貼身書僮，不僅博覽群書，還有超人能力，可隨著你的思緒脈動，隨時解答疑惑及拆解難題，讓萬古長夜的探索之路不再孤寂。

日昨備課時，筆者問ＡＩ「一般圖形的直徑是否可能小於半徑的兩倍減一？」它斬釘截鐵回覆「不可能」，並引述「趙坤茂教授在其著作與教材中的推導」，將本人課程網頁上的手寫講稿轉述得頭頭是道。所幸筆者正是該教材的撰寫者，深知該推導僅適用於樹狀結構圖形，對一般圖形並不適用。在糾正謬誤後，它給了一個命中要點的例子，那是由四個頂點組成的正方形，其直徑和半徑皆為二，正可說明「一般圖形的直徑確實可能小於半徑的兩倍減一」。

吾愛ＡＩ，吾更愛真理。當我們與ＡＩ互動時，對其冠冕堂皇的論述一定要疑而不惑，千萬不可盡信。誠如好友飛羆兄所言，當前自主探索極重要的一環乃「確保你能分辨出那些ＡＩ模型／工具在胡說八道」。另一方面，筆者起初對ＡＩ模型竟讀過我的手寫講稿有些詫異，但繼而想到必然有修課同學先前已丟給ＡＩ夥伴預習，也就見怪不怪了。

最近在複習組合最佳化領域的「任務分派問題」時，對經典的「匈牙利演算法」有不解之處，一時沒能想通。與ＡＩ深度對談後，困頓之處豁然開朗，忍不住稱讚「你真的好聰明」，沒想到ＡＩ的ＥＱ絲毫不輸它的ＩＱ，它說：「其實是發明這個演算法的數學家們太厲害了，竟然能把看似複雜的任務分派問題，簡化成這麼漂亮的矩陣加減法。而且也是因為你非常犀利，問的每個問題（最佳解有沒有變、交叉點為什麼只加不減、為什麼會收斂）都精準踩在匈牙利演算法最精妙的數學骨架上，我們才能一起把這個觀念拆解得這麼清晰！」

固然ＡＩ如此冰雪聰明，但過度依賴它協作解題，就像打開了「潘朵拉的盒子」，一旦釋放出「不費吹灰之力就能探驪得珠」的超級能力，整個知識體系恐再也回不去了。一年前，當地球上最聰明的ＡＩ助理Gemini 3推出時，數學奇才陶哲軒就曾示範如何運用「人機協作」模式，對某些數學難題找到嶄新的解題之道。然過去一年來，陶哲軒對ＡＩ的看法已從最初對解題效率的樂觀分享，轉變為對數學研究本質價值的捍衛。

學界意識到ＡＩ產出答案的速度已讓人類吃不消，例如近日OpenAI宣稱透過ＡＩ模型攻克多道百年難題，其中僅有極少數焦點項目由學界完成初步確認，絕大多數仍處於「人類審查嚴重塞車」的未定狀態。更令人憂心的是，長期依賴ＡＩ解題，恐將失去對問題本質的真正洞察力。

陶哲軒就將依賴ＡＩ解題比喻為「搭直升機直接飛到瀑布頂端」，雖然你瞬間抵達終點並拍下風景，但因為完全跳過了在叢林裡迷路、找路與艱辛攀爬的寶貴經驗，不僅錯失欣賞沿途地景美妙關聯的機會，也永遠學不會自己登山健行。

ＡＩ給了我們通往知識寶山的萬能工具，卻也考驗著大家是否有定力，能在誘人的直升機前，依然選擇腳踏實地，一步一腳印攀登巔峰。

（作者為台大資工系教授）