剛落幕的ＣＯＰ31有個值得台灣留意的訊號：循環經濟正從資源回收議題，走向氣候治理核心。ＣＯＰ31領袖圓桌以「Zero Waste, Circularity and Methane」為題，討論減少廢棄物、提高循環材料使用率與降低甲烷排放。這透露出一個重要轉折，全球淨零不只是能源轉型，也是一場生產、消費與生活方式的轉型。

台灣政策也正往這個方向前進。ＮＤＣ3.0設定二○三五年較二○○五年減碳百分之卅八、正負百分之二的目標，並把「淨零永續綠生活與社區驅動」納入十大面向；二○二六年通過的「資源循環推動法」，也將產品從設計、生產、消費、回收到再循環，納入全生命周期管理，並導入綠色設計、循環標誌、產品資訊揭露及循環採購等制度。日前參與「二○二六台灣永續生活大調查」分析時，筆者特別注意到一個訊號。

受訪者對永續與淨零的了解，四至五分者占百分之六十四點二；日常低碳行為四至五分者占百分之六十二點二。但願為具環境效益的產品或服務較積極多付費者，只剩百分之四十四點四。換句話說，台灣人不是不懂永續，也不是不做；開始猶豫，是需多付錢的時候。

這對政策設計很重要，低實踐者較在意的是缺乏誘因、不方便與習慣難改；到了低支付意願者，價格則成為最突出的障礙。前者是摩擦成本，後者則是價格與價值。

同樣的情形也出現在日常行為。自備購物袋百分之八十七點八、隨手關燈百分之八十六點八；但減少開車只有百分之卅四點七、選擇低碳或在地食材百分之卅四點一。愈方便、愈順手，最好還能省錢的「永續」，愈容易形成規模。

循環經濟也是如此，若商場提供循環服務，百分之七十七點二願意使用即期品或惜食專區、百分之五十七點七願意使用環保點數、百分之五十四點七願意逛二手商品市集。惜食之所以支持度最高，因為它同時解決環境與生活問題。

住宅更能說明「生活轉型」的重要性。買房時，價格百分之六十九點一、交通便利百分之五十七點三、地段百分之廿九點五仍是優先考量，「永續設計」只有百分之九點二；但當問題改為哪些綠建築特色會提高購屋意願，室內環境百分之六十七點六、日常節能百分之五十九點一，遠高於二氧化碳減量百分之十一點一。

這不是民眾不在意減碳，而是消費者要的是永續帶來的結果。「低碳」要翻譯成能省多少電費；「循環材料」要翻譯成安全、耐用與健康；「永續社區」則要落到交通、綠地、舒適與生活成本。

企業也一樣。當技術、制度與供應鏈成熟，企業應透過規模、設計、採購與效率，逐步降低甚至內化部分永續成本；未來真正的競爭問題，可能不是「永續能多賣多少錢」，而是「價格相近時，能不能讓我多被選擇一次」。

因此，下一階段的淨零政策，除了追蹤減碳量、再生料使用率與回收率，也應同步理解消費者的生活習慣。未來更值得建立的是「台灣永續生活轉型指數」。它不是替民眾打環保分數，而是反過來檢視政府、企業與城市，台灣是否一年比一年更容易讓人過永續生活？ＣＯＰ31提醒我們，淨零的下一哩路，不只在能源、工廠與法規，也在每個人的餐桌、通勤、購物、住宅與社區。淨零的下一戰，是生活轉型；要改變生活，政策首先必須理解生活。

（作者為中國文化大學社會科學院院長）