離岸風電，踢到鐵板，恐成斷港絕潢之勢。

離岸風電第三階段區塊開發第三之三期選商九月底截止，僅有兩家外資廠商投標，而且風場標的重疊，預計只會有一家能得標，裝置容量不及此次釋出的四點八ＧＷ的三分之一，二○三一年併網風電的目標勢必下修，國家綠能目標又要打折了。

十月中旬，台灣國際智慧能源周中，對我國離岸風力發電貢獻甚多的「哥本哈根基礎建設基金」亞太區總裁許乃文公開點出一連串待解決問題，包括可開發海域不足、環評限制、行政契約、海纜上岸點及中央地方協調；未來風場逐漸往更深海域移動，施工難度與成本增加，國內銀行能否提供足夠融資，也將影響業者投資意願。

今年六月經濟部才發布「捷報」，我國離岸風場已於六月完成第五百座離岸風力裝機，總裝置容量累計達四點八ＧＷ，全球排名第五，再創新里程碑。但是，言猶在耳，承攬「台電二期離岸風電計畫」的富崴能源於九月底向法院聲請宣告破產，並控訴台電扣留履約保證金、工程保留款及未付工程款等共約一百零六億元，且風機設備已被台電接管，並牽連主辦之公股銀行團面臨新台幣逾六十億元的曝險危機。

台灣海峽風場的「風」很不錯，是各方認證過的；但是台灣海峽西岸淺海地區的海洋底質卻很有問題。因為過去數十萬年來海水面升降幅度高達一百公尺，而我國劃定的離岸風電區正好經歷過反反覆覆「滄海桑田」的過程—有時是海邊的沙丘，有時又沒入海中，以十萬年為周期，泥沙歷經沖刷、淘選、搬運，海洋地質學上被歸類為「殘餘沙體」，在淺海區形成長條帶沙脊，東西向延綿，成波浪型，波峰與波谷的高程落差高達二、三十公尺，而且並未固結，在海下潮流的帶動下還會漂移，測量調查時可能是海下的高地，到施工時也許已經侵蝕成低谷。

彰雲地區又處於高沉積速率堆積區，地層中的水分來不及排出，有過飽和壓力存在，一旦壓力蓄積則常會形成流體氣煙囪，增加海底底質的不穩定性。難怪二○二一、二○二二、二○二三連續三年都發生「滑樁意外」，導致雲林允能風場後來爆發高達新台幣九百四十億元聯貸案財務危機，而每次滑樁意外之後的工程責任調查、保險訴訟理賠，曠日廢時，使得第三期招標時銀行融資縮手。這樣的海洋底質形成一種投資陷阱。可惜當年經濟部劃定並開放海域風場招標前並沒有充分體認這樣的地質風險，這由風場劃設成整齊的塊狀，未根據地質結構與沉積機理而分劃可見一斑，這種切割方式也造成各得標公司海域調查的困擾與片段化。

另一個干擾因素是層出不窮的饋線設置、上岸點與漁民補償紛爭，及連帶產生的賄賂與政風問題。例如被暱稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟收賄案；又如風電開發商達德能源於二○一九年起受到雲林縣議長與多名議員與某鄉長藉職務之便而勒索，及後續的賄賂案，達德能源於二○二二年全面退出台灣離岸風電市場。

針對離岸二期等風場建置延宕，經濟部與台電表示，主因是受到全球疫情、烏俄戰爭引發的供應鏈斷鏈與建置成本暴增，加上台灣海峽東北季風導致施工窗口期短、國際安裝船機調度困難所致。正所謂「官字兩個口」，萬方有錯，錯不在朕躬。愛迪生曾說：「我沒有失敗，我只是找到了一萬種行不通的原因。」

我對各投標公司、聯貸銀行、施工業者寄予深深的同情。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）