美中俄三國領導人在深圳ＡＰＥＣ高峰會上首次舉行三邊會談，商討核武管控、烏克蘭戰事、國際安全問題，會後發表和平宣言，中國外長王毅將之稱為「和平高峰會」，其他國家則更關注「三國共治」以及「雅爾達密約」再現的體制性問題。

從發表的四點宣言觀察，中國無疑是最大贏家，不但順勢推出長期倡議的國際新秩序構想，還改變不協商核武的傳統立場，主張全面禁止、銷毀核武，並支持川普穩定國際能源市場的建議，締造負責任大國形象，平衡西方對「東升西降」的疑慮；更重要的是，北京最關切的領土主權以及發展道路的核心利益，也獲得背書，可謂一石三鳥。

就台海議題而言，新華社稱習近平在三邊會談中提及尊重領土主權完整、尊重各自制度和發展道路、尊重核心利益和重大關切、不干涉內政、不碰觸底線；在川習會中，習確立兩國建設性戰略穩定關係新定位，強調建設性管控分歧、防止矛盾升級，要求美國在台灣問題上「堅持做正確的事」。川普則強調兩國在許多領域不斷加強合作，同意「公平處理好各自關切」，不支持台灣獨立。

這次川習交手可印證本人前此的判斷，美中兩國應該已就台海問題達成不挑戰底線的共識，建設性戰略穩定關係的重點在台海，若兩國欲在經貿、ＡＩ領域合作，必須守住台獨底線，「和平框架」呼之欲出！

本次三邊高峰會過程不公開，發表的宣言象徵性意義大，會前雙普和川習兩個雙邊峰會似乎體現更多實質內容。根據莫斯科說法，普亭同意美國對結束烏克蘭戰爭的妥協方案，但實際內容不得而知，加上前此美俄兩國排除歐盟及烏克蘭協商停戰，烏國總統澤倫斯基擔心「二次雅爾達」非無的放矢。而ＡＰＥＣ峰會期間日本首相高市早苗受中美冷落，斯人獨憔悴。

根據川普的說法，台海問題是中美峰會的必答題，加上川普喜好閉門談事的個性，台灣對主權的疑慮未曾稍歇。然而國際上對主權進行交易，必須出現立即而明顯的威脅，如二戰期間英美兩國為了盡速結束戰爭，乃與斯大林達成惡名昭彰的密約協議。台海雖屬高風險，尚不具備大交易的條件，川普愛交易的性格，更多的是戰術性的利益交換，比如對反獨和統一的表述方式或暫緩軍售。最近習近平在中山先生一百六十周年誕辰紀念會中稱，統一是民族復興的必然要求，不為台獨分裂留任何空間，應是中方底線。為了追求結束戰爭的美名，川普可以犧牲烏國領土主權，台、日同感震動。

日本的憂慮提供了大局性的線索。俄羅斯國力不足，參加峰會拉抬身價而已。美國期中選舉共和黨慘敗，川普提前跛腳，未來國會勢必在內外議題上牽制白宮；輝達事件後，美國內部對中強烈管控ＡＩ的氣氛高漲，川普「公平處理各自關切」的表態呼應陸方底線，深圳峰會的深沉意義，似乎在於美中Ｇ２格局的再確認。美國雖在東亞地區局部動作，比如國防戰略報告將第一島鏈「拒止式嚇阻」列為核心，推動太平洋陸軍前沿部署，但美國戰略退卻、日本被邊緣化以及東亞國際秩序漸由美中共管，才是本次峰會的權力圖像。

（作者為中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委）