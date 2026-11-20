黃仁勳事件的報導讓我有不少感觸。一位企業領導人的過失固然應受檢視，但從新聞選材、輿論反應到昔日採訪者的評論，也讓我反思：面對一個人的成就與失足，我們是否保留了足夠的耐心與分寸？

首先，我期待新聞能帶我們看得更深。以前黃仁勳來台時，媒體大量報導他的美食地圖；事件發生後則轉向婚外情對象背景和美人計。這些內容固然能餵養閱聽人對公眾人物的好奇，但若能把同樣的關注延伸到產業與政策會更有價值。

例如，美國國會要求黃仁勳及商務部長盧特尼克說明晶片出口與監管問題，華盛頓郵報則指出引發這場風暴的備忘錄出自對中立場強硬的國務卿魯比歐，且以更強烈的措辭改寫了中情局的原始報告，顯示此事已涉及華府內部對商業利益、科技優勢與國家安全的不同取捨。政治角力的因素及後續政策影響都值得更深入的觀察分析。

對高度仰賴科技產業的台灣，更值得追問的是短期客戶下單與供貨是否受到影響？中期出口限制會如何改變伺服器與半導體供應鏈布局？長期如何降低對單一企業的依賴，累積自己的技術與市場能力？期待更多不同角度的深入分析，也提醒自己，願意花時間閱讀才是支持深度報導的開始。

其次，是我們似乎太快下結論。美國司法部長布蘭希已表示，司法部尚未就黃樂是否為中國間諜得出結論。但部分標題已直接以女間諜稱呼她，讀者很容易把仍待查證的指控，當成已經確認的事實。

情感關係的問題、公司治理的責任，以及是否涉及國安或違法，是需要分別釐清的問題。承認其中一項錯誤不代表其他指控成立。企業處理內部申訴時，尚且需要聽取各方說明並比對證據，公共討論更應如此。若調查還在進行，我們心中卻已宣判，日後即使事實有所不同，名譽的損傷也無法修復。

再者，是「黃仁勳傳」作者史蒂芬．維特的評論。他在事件後撰文，直指黃仁勳的謙遜形象出於刻意經營，為人其實傲慢而虛偽。

他來台宣傳新書時，我曾有機會參加餐敘，當時覺得他是一位很有才華的作家。黃仁勳給予時間接受多次採訪，也成就了這本暢銷書。因此，看到他在風口浪尖上對受訪傳主做出如此尖銳的評價，個人難免覺得少了些厚道。

我理解受訪者的配合不等於換取作者的沉默，作家也有對事不對人和表達真實看法的權利。只是，實話實說與待人厚道應該可以並存。這份不舒服是我的感受，不能據此斷定他的動機。只能自我提醒評論別人時需要節制，一個人如何對待曾經成就過自己的人，尤其在對方落難之時，最能看出作風。才華決定一個人能走多快，厚道決定別人願不願意與他同行。

黃仁勳確實犯了錯，錯誤的範圍與責任仍須調查才能釐清。我並不認同他傾向寬鬆監管以及對ＡＩ影響就業市場過於樂觀的立場，但仍感謝他長期支持台灣相關產業、提升台灣能見度的貢獻。

祝福他在誠實面對責任後能夠平安度過這次挑戰。願「凡殺不死他的，必定讓他更堅強」成為反省之後的結果，也提醒我們，在下判斷之前，多留一點查證的耐心與待人的厚道。（作者為雲品國際董事長）