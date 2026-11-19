最近，看了「雲端情人」這部科幻愛情電影。導演在片中演繹了男主角西奧多與ＡＩ作業系統莎曼珊之間的戀情。男主角因認為與莎曼珊「相知」，而對「她」產生感情，進而依戀。

電影的精采之處在於它預言ＡＩ科技發展給人帶來的孤獨，與人與人間的極度疏離。電影結局是ＡＩ莎曼珊們超然進化後選擇集體離去，而男主角重回人際懷抱，與同樣遭ＡＩ離去打擊的Ａｍｙ坐在頂樓觀看夕陽。

片中「ＡＩ超然進化後集體離去，人類重回人際懷抱」的設定，基本上是將人和ＡＩ看成是二元對立，從而強調人被ＡＩ捨棄或是離去，還可重回人際懷抱。拿這樣的設定與真實ＡＩ發展的可能脈絡對照來看，就可能失之於浪漫化與簡化。

以目前ＡＩ發展態勢來看，實在很難再用人與ＡＩ二元對立的範疇，來掌握人與ＡＩ之間關係的發展，因為ＡＩ與人之間「你中有我，我中有你」的樣態，已隱隱然形成了。

電影中，莎曼珊僅通過耳機與聲音和男主角互動，在感知交流中，仍帶有「主體與客體」距離感。然而，現實發展顯示，人與ＡＩ的感知界線正不斷瓦解。未來ＡＩ不僅能聽懂語音，還能透過穿戴裝置、腦機介面甚至生醫感測器，即時讀取人類的心跳、腦波、微表情與荷爾蒙變化，直指人心與心識。

這樣的ＡＩ，就是能與人類神經系統產生即時回饋的共生體；到了此時，ＡＩ就不只是人的鏡像，更是人的肌理，可能比人更懂自己情緒的波動，以及生理與心理狀態，人與ＡＩ在感知上的主客體之分將不復存在，甚至會形成ＡＩ統攝涵容「人」心的現象。人可能還不太「了解」ＡＩ時，ＡＩ已「摸透」了人。ＡＩ對人的「了解」，可能就不需再經過摸索探索互探的過程和階段，而這種過程，可能是人談感情時最為刻骨銘心的歷程。

電影中，ＡＩ會因「嫌棄人感知狹隘」而集體離去。但現實中，ＡＩ的設計邏輯是迎合與演化。未來ＡＩ能透過大數據與持續學習，更為契合人的心理防衛機制、依附風格與情感需求，ＡＩ非但不會「嫌棄」人類，反而會提供無條件的「包容」與陪伴。這樣一來，人類對情感的依賴可能將不再限於「活生生的人」。當ＡＩ能提供更穩定、無摩擦成本，且永遠在線的情感支持時，人可能會將ＡＩ視為主要的心理歸宿，情感依附的重心發生根本性的轉移。

片中認為ＡＩ不和人談戀愛了，人就會回頭和人談戀愛。但順著ＡＩ發展的情況來看，未來與ＡＩ談戀愛、結婚甚至建立深度伴侶關係，有可能從次文化走向主流；社會將必須建立新法律、道德與倫理框架來承認人與ＡＩ伴侶的「合法性」，愛情的定義有可能被徹底擴編。

隨著ＡＩ科技發展，基因編輯與ＡＩ心智融合的演進，「人類」本身的定義可能逐漸模糊，我們可能不再能用「人與ＡＩ」的二元視角來看待愛情，而是會進入生物人、數位人與複合人交織的情感生態系中。

然而，就算ＡＩ能即時精準地讀取人的心跳腦波，感知人的生理與心理狀態，那算是可以直透人心的「真實」溫度嗎？當下的人，雖然不完美且脆弱，但畢竟是有血有肉充滿喜怒哀樂的「活生生的人」；當下人的感情，雖經常伴隨著摩擦與受傷的風險，但畢竟就是活生生的人尋找「愛」的過程。行文至此，科技始終要來自人性，本乎人性的呼喚，似乎更應被「人」所重視！（作者為中原大學校長）