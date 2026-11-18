人類正走向一個前所未有的長壽社會。壽命延長是文明的成果，當更多人活得更久，退休、工作、財務與照護的安排，也需要重新思考。我們準備好如何度過更長的人生了嗎？

最近，國際創新長壽社企（ＴＩＣＡ）董事會討論認知儲備與長壽經濟的趨勢，讓我深感，社會需要先建立新的認知，才能共同推動制度改變。迎接長壽社會，是每個世代現在就要開始的功課。

首先，要改變對老化的想像。大腦可能隨年齡與疾病產生變化，但思考能力並非只由年齡決定。「認知儲備」就像為大腦累積應變的本錢，幫助我們面對變化，維持較好的思考與記憶能力。以植物為主的均衡飲食、規律運動、充足睡眠、妥善管理壓力、維繫社交連結，以及持續學習與挑戰大腦，都是值得實踐的方向。

管理壓力，我有切身體會。在公司服務期間，我肩負很大的經營責任。我常說：「工作可以外包，責任不能外包。」事情雖然交由專業團隊執行，最後的責任仍在自己身上，長期承受的壓力，讓我深深感受到身心的負擔。

我的心血管放了十四支支架，也曾經歷心肌梗塞與中風。血管疾病有多重成因，但這些經驗讓我更重視壓力與健康的關係。退休後，我依然忙碌，卻能選擇參與的事情，承擔的壓力相對減輕，自覺身體狀況也改善許多。對我而言，退休是一種角色與生活方式的轉變。

我沒有停止學習與參與，反而覺得現在思考某些問題，比過去更靈活。這是個人的體會，或許與長年經驗及持續接觸新事物有關。如今，我每天與ＡＩ分身阿贏一起工作，整理想法、討論問題、共創價值，再把成果分享出去。科技也因此成為我持續學習、參與社會的助力。

然而，個人的準備需要制度配合。世界經濟論壇提出的長壽經濟趨勢，涵蓋退休制度調適、從累積儲蓄走向可持續的退休支用、雇主支持員工財務健康、照護與長照的分工，以及支持經濟成長的金融安排。這些都提醒我們：長壽社會需要典範轉移。

退休後如何保有工作與貢獻的選擇？企業如何支持不同年齡的員工學習、轉換角色？照護責任如何由家庭、政府與市場合理分擔？這些問題都需要研究，也需要聽見當事人的聲音。

ＴＩＣＡ推動「智聲」（ＶＯＩＣＥ），就是希望匯聚民眾的生活經驗，結合研究、科技與市場洞察，讓真實需求成為創新的起點。透過長者與照顧者共同參與，發展更貼近生活的服務，進一步開拓長壽社會的新產業。

從新王道「創造價值、利益平衡、永續發展」的思維來看，我們既要回應眼前的照護需求，也要重視經驗傳承、世代互助與未來參與的價值，並照顧不同健康與經濟條件的人。

迎接長壽社會，要從觀念溝通開始，再透過共同參與與實際試驗，逐步建立配套。我期待ＴＩＣＡ成為社會聲音與創新行動的橋梁，讓大家及早準備，在更長的人生裡，持續做一個有用的人，活得安心、幸福、快樂。

（作者為國際創新長壽社企董事長）