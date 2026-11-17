王正方／AI教父的憂慮

傑佛瑞．辛頓，英國科學家，人稱「ＡＩ教父」。他獲得被譽為計算機諾貝爾的二○一八年圖靈獎，及二○二四年諾貝爾物理獎；辛頓最知名的學術貢獻是反向傳播演算法。反向傳播最早的應用是在視神經傳播領域，進一步發展到計算機視覺系統、大型語言模型等。運用統計物理學技巧後，它奠定了深度學習模型基礎，導致現階段生成式ＡＩ的瘋狂爆發。

沒有接受過正規ＡＩ科學訓練的非專業人士，對辛頓教授的重大貢獻不容易作深入了解，但當今全球的股票玩家，無不圍繞著與ＡＩ相關的業務大量投資，如輝達公司等，短期內資產暴增到史無前例的驚人地步；為未來全世界的經濟展望，描繪出充滿活力、明亮燦爛、潛能無窮的前景，有人說第四次工業革命已經來臨。不論ＡＩ專業界、金融界均異口同聲地認為，是辛頓等科技大老們的反向傳播演算法，促成了目前蓬勃興旺、難以預測的龐大ＡＩ經濟動力。

然而ＡＩ教父屢次提出警告：自主ＡＩ系統將嚴重威脅人類；辛頓甚至於對自己的部分研究工作感到後悔。辛頓認為，未來不可避免的發展趨勢：ＡＩ是成人，人類只是三歲孩童。成年人惹出來的紕漏，幼兒能解決嗎？辛頓指出已經發生的具體危機：ＡＩ可以快速設計新型病毒，危害人類健康、ＡＩ發起的網路攻擊，防禦益發困難、ＡＩ製造大量虛假視頻，有效的影響了若干選舉。愈來愈聰明的ＡＩ，彼此使用新的溝通方式，人類對他們失去控制。安全測試顯示，有ＡＩ模型試圖避免被關閉，有隱藏其真實意圖的傾向等，辛頓教授擔心：具有自我意識的ＡＩ一旦接管，做了對人類有害的決定，我們有沒有防止災難的能力和因應措施？

這是個老問題了。一九六八年大導演史丹利．庫柏力克在他拍攝的「二○○一太空漫遊」中有一段劇情：太空船內的超級高智能電腦ＨＡＬ，步步設下陷阱，意圖殺害所有太空人，比ＨＡＬ愚蠢很多的人類，完全不是對手。最後太空人用了土法子，拿一支螺絲起子，逐步將超級電腦拆卸解體，但當下的情況不再如庫柏力克劇本那樣簡單浪漫富戲劇性。

許多人建議：暫緩ＡＩ的飛速發展，制定新法律、監管條例，防止未來的ＡＩ危害人類。辛頓提出：給ＡＩ植入「母親本能」，具超級智能的ＡＩ如同母親聽到嬰兒啼哭，必然發揮慈母本性去照顧她的孩子。辛頓的建議既可愛又令人敬佩，但是難以推動。

雙目只盯住「孔方兄」的大財閥們有不同的意見。甫辭職的輝達前執行長黃仁勳曾明確表示，不需要什麼法令來監管，ＡＩ應盡可能的快跑，市場力量和企業自律會相互監督，作出合理的取捨。黃仁勳對「ＡＩ毀滅人類」的警告不以為然，認為它缺乏科學論證，屬危言聳聽。美國副總統范斯也聲言：若有延緩和監管，就會扼殺ＡＩ。

利欲薰心的財閥們正陷入ＡＩ產業慘烈割喉戰，分秒必爭，若再加上新法令處處監管，將嚴重影響無盡財源滾滾入袋。美國與中國的ＡＩ競爭白熱化，黃仁勳認為中國在ＡＩ方面只落後美國「幾奈秒」；范斯則擔憂一旦ＡＩ發展慢了下來，立即被超車。

然而把ＡＩ教父苦口婆心的警告，歸類為危言聳聽，妥當嗎？

（作者為電影導演）