詹文男／AI什麼都會答 老師教什麼？

好友小周是中學老師，那天她跟我分享，現在的父母有了ＡＩ之後，負擔似乎減輕了許多。有位家長說，孩子問他一道數學題怎麼解，他不會，沒想到孩子直接把題目拍給ＡＩ，不到三秒鐘，答案、解題步驟全都有。

爸爸看了很開心地說：「以後終於不用陪寫功課了！」媽媽卻有點疑惑：「那老師還要教什麼？」孩子沒有回答，只是低頭把答案抄進作業簿，至於懂了多少，沒有人知道。

回想求學歲月，許多人記得的老師，未必是解題最快的那一位。可能是下課後留下來，把同一道題換個方式再說一次的人；也可能是考卷發下來後，看見我們低著頭，走過來說「這裡已經進步了」的人。多年以後，公式可能忘了，被看見的感覺卻還留著。

十月中旬，教育部舉辦師資培育研討會，與會官員提出一個問題：「教師不可取代的專業是什麼？」當孩子隨時都能找到答案，我們希望老師留給他的，究竟是什麼？ＡＩ確實讓教與學多了許多可能。研討會展示了協助學生整理寫作思路、製作科學動畫、進行事實查核等應用。對不敢在全班面前舉手的孩子而言，多一個可以反覆提問的工具，也多一次跨過困難的機會。

不過，得到答案與培養能力之間，仍有差距。二○二五年一項刊於《美國國家科學院院刊》的高中數學實驗發現，使用一般型ＡＩ的學生，練習表現進步，撤除工具後卻比未使用者差；採用教師設計提示的版本，負面影響則大幅減輕。差別就在於，學習過程是否保留了自己思考的空間。

因此，老師在ＡＩ時代的價值，或許可以從學生的三種需要來看：

其一，困惑需要被理解。同樣一道題做不出來，有人是不懂概念，有人是看不懂文字，也有人早已認定自己學不會。ＡＩ可以協助找出錯誤，老師還是要從孩子的表情、課堂互動與生活處境，判斷那個「不會」究竟卡在哪裡。有時候，孩子需要的是換一種說法；有時候，則是有人願意等他一下。

其二，判斷需要被練習。ＡＩ像導航，可以帶人抵達目的地；但老師要教孩子看懂地圖。因此，作文值得留下修改的痕跡，數學值得多問一句「你怎麼想到的」，報告值得追查資料從哪裡來。那些看似多花的時間，日後會成為孩子面對陌生問題時，心裡的一點底氣。

其三，挫折需要有人陪著走。學習總有一段不太好看的過程：算錯、重寫、說不清楚，甚至想放棄。若每次遇到困難，就立刻由ＡＩ接手，孩子也少了一次發現「原來我做得到」的機會。老師的專業，包括判斷何時給提示、何時再等一等，讓孩子在適當的協助下，親手完成那一步。

台灣未來的競爭力，也藏在這些教室的小事裡。願意追問的孩子，長大後才有機會看見別人忽略的問題；敢於承認不懂的人，才有繼續學習的可能。當我們期待下一代有創意、有判斷，也要讓他們保有慢慢想、試著做的時間。答案三秒就到，老師的價值應在第四秒。那一秒，他看見孩子抄完答案後，眼神裡仍有一點茫然，於是把椅子拉近，輕輕問：「你是從哪裡開始不懂的？」而一段真正的學習，應該就是從這裡開始。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）