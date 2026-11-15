王文華／小學裡的大人學

走在小學操場，發現地上有片塗鴉，英文寫著：「Be kind to your mind。」

寫下這句話的同學可能在練習英文押韻，卻讓我看到現代生活的「走音」。

我們都知道善待「身體」，卻很少去想善待「心智」。

善待「身體」的方法大家都熟：少吃油、鹽、糖太多的加工食品；早睡早起；固定運動。

但善待「心智」的方法比較少人討論。於是我們吸收了油、鹽、糖太多的加工資訊；日夜滑手機，忘了固定運動腦和心。

對身體來說，病從「口」入。

對心智來說，病從「注意力」入。

注意力像「百葉窗」，選擇進入腦和心的資訊。百葉窗的運作，牽動著人的思考和情緒。

二十年前智慧手機問世開始，大量資訊和娛樂推擠著我們的注意力。「百葉窗」嘎吱作響，窗後的思考和情緒跟著散落一地。我們愈來愈沒有耐心完整、深入地體驗人、事、物、地。

我們的注意力，變成別人的經濟。演算法左右我們看到什麼，廣告主牽動我們的思緒。有一次，我在手機上看到一則果醬廣告。打開冰箱，想看果醬還剩多少，左看右看，就是找不到。直到老婆經過，隨便瞄一眼，就把果醬拎出來。

它根本就在我眼前！

而我看不到，是因為我在找廣告上的那罐果醬。

不只我如此。二○一三年美國《心理學科學》期刊登出一篇論文，二十四位放射科醫師，在五組肺部電腦斷層掃描中尋找結節，平均每組有十個結節，研究人員故意在最後一組放入一張大猩猩的圖像，大小是結節的四十八倍。結果，百分之八十三的醫師沒有看見大猩猩，儘管眼部追蹤顯示他們的視線就在大猩猩上。

原來專家也會視而不見。當你忙著找結節，猩猩再大也看不見。

如果身體像這樣失衡，我們會改變飲食、作息、上健身房。那心智呢？

同樣用這三種方式調整。

果醬事件後，我改變了注意力的「飲食習慣」，不再攝取過度加工、沒有營養的雜訊。我們不斷吸收資訊的原因，是害怕「錯過」，但比錯過更可怕的，是「白活」。哪個比較恐怖：錯過一則新聞，朋友聊起時你沒頭緒？還是知道一切浮光掠影，卻感覺白活一場？

除了改變注意力的「標的」，我也調整了注意力的「作息」。二○一五年學術期刊《認知》登出一篇論文，二六六位學生注意螢幕上某種訊號，然後分成三組：一組完全休息，一組繼續，一組注意螢幕上不同的訊號。最後再回到原來的任務。結果休息組的正確性最高，繼續組最差。

有時最好的充電，是不插電；適度抽離，反而精進。

但這兩種方法只是「保本」，注意力需要進一步「鍛鍊」：有意識地運用五感和呼吸，隨時牽回被拉走的焦點，辨識來來去去的念頭和情緒，察覺旁人的表情和心情。真正去試，會發現跟人講話時，要完全不打斷、不重疊，不是想像中那麼容易。

「百葉窗」修好後，接下來要運動窗後的大腦。我也像小學生，開始複習心算、拼圖、查字典、背電話號碼、不靠導航而靠地圖找路。收回外包給科技的思考活動，重新享受只有人能感受的生活點滴。

鍛鍊注意力後，沒有立刻變聰明，但生活慢慢從「自動駕駛」回歸「自主控制」。還是滑手機請ＡＩ買菜，但也捲袖子把那些菜做成燭光晚餐；還是盯著手機螢幕，但也懂得注意地面，於是在小學操場，看到地上的「Be kind to your mind」。

「kind」跟「mind」押韻，我們身心如何和這混亂的世界押韻呢？

也許這是小學生，提醒大人該上的一堂課。

（作者為作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）