李家同／我為何成立博幼基金會

廿四年前，有一位善心人士來找我，他說要捐錢給弱勢孩童，所以請我幫他辦理獎學金。我告訴他，獎學金是好的，但多多少少是錦上添花，而不是雪中送炭。我告訴他偏鄉孩子課業落後的情形，他立刻捐錢給我，成立了博幼基金會。

相信國人並不太了解，我國雖然教育普及，但是教育的城鄉差距卻非常大。廿多年前，我曾在一個少年安置中心做志工，發現一眾小學五年級的孩子幾乎一個英文字都不認得，數學程度更是嚴重落後。但是令我大吃一驚的是，他的成績單上英文和數學都是七十分。我才恍然大悟，我國的小學是沒有留級的，學生不論有沒有學好，一概要升級。

我也研究了一下，為何偏鄉孩子學業程度會如此落後。其實道理很簡單，很多孩子上課聽不太懂，可是回家以後可以問家長或者上補習班，家長也可能替他們請家教。在偏鄉，孩子們的父母幫不上忙，補習班和家教更不可能。

博幼基金會就是希望能幫助偏鄉的孩子，因為我們的能力有限，只能幫助他們學習英文和數學。但是幫助偏鄉孩子也要有方法，以下我將博幼基金會的一些特別教育政策解釋給大家聽。

我們絕對實行因材施教，有些孩子接受老師教導的能力比較差，因此上課時往往是雞同鴨講。博幼針對這一點，先對學生進行前測，即使他已經是小六的學生，我們還是會讓他上小四的課。唯有如此，他才能從學習中獲得成就感。

我們的考試也是分級的。以數學為例，所有同一級的學生，第一場考試的題目都非常基本，絕大多數的學生都能考得很好，這使得很多同學很高興。第二級考試的題目會難一點，仍然有很多同學可以通過，沒有通過的同學就不用再考第三級了。

我們從不責怪學生，永遠檢討自己的教學有無需要改善之處。因此，我們統計每一道考題有多少學生答錯，如果答錯的情況很嚴重，老師們就會開會討論如何改進教學。

為了實行品質管制，我們的老師都是領薪水的正式老師。如果老師是志工，我們實在無法要求他們按照我們的制度教學。我們不採用一般學校所用的教科書，以英文為例，我們的英文課本裡有中文解釋，也有中翻英習題。

小學英文讀本就有文法觀念，我們一開始就要同學學會Be動詞，也會教學生否定句和問句的寫法。因為使用Be動詞時，否定句和肯定句的寫法是不一樣的。我們也會向小學生解釋現在進行式和現在式的不同之處，這是一般英文教科書不談的。

我們的數學教育採取「高解析度教法」，也就是將數學分成很細的進度。就以一元一次方程式的解法為例，我們先要求學生會做最簡單的題目，然後逐步進展到比較複雜的題目。這樣做的理由很簡單，在很多學校中，許多學生在同一個數學階段，連最容易的題目都不會做，老師卻不知道。我們高解析度教法的好處是，可以保證學生不會漏掉重要的數學觀念。

我們有品質管制制度。我們知道，在半導體工廠中，不能等到晶片做完才進行檢測。我們可以說，博幼的品質管制和半導體業是一樣的。我敢說，博幼的特點就是謙虛，並且不斷改進教學方法。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）