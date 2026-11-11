劉大年／從今年榮景看明年挑戰

二○二六年接近尾聲，全球經濟在地緣政治衝突、貿易障礙與政策不確定性下，仍展現韌性。ＡＩ投資支撐需求，也讓台灣受惠。然而，榮景能否持續、成果能否共享，是明年的核心課題。

依目前預估，全球經濟今年約成長百分之三，明年回升至約百分之三點四；台灣今年約成長百分之十一點○五，明年則約為百分之六點○四。全球可能回穩，台灣增速則將放緩。全球須看成長能否擴及更多國家與產業，台灣須看科技動能能否延續，內需與其他產業能否跟上，支撐明年成長。

全球經濟成長能否持續，取決於家庭消費與企業投資。物價漲幅即使收斂，先前累積的漲幅仍侵蝕購買力；利率即使下降，融資條件改善也未必立即帶動支出。明年應觀察所得與融資條件能否支撐實際需求，而非只看政策方向是否轉鬆。

貿易政策則可能使復甦更不均衡。關稅不只影響出口價格，也會改變進口成本、企業利潤與消費選擇。各產業轉嫁成本能力不同，即使稅率相同，承受的壓力也不同。總體預測之外，更須掌握各產業訂單、售價與利潤變化。

對台灣而言，明年關鍵是內需能否穩定支撐成長。出口成果要透過薪資、就業與企業採購，才能帶動消費。若企業獲利增加，受雇者所得卻未同步改善，或家庭仍承受住宅與生活支出壓力，亮眼成長數字未必能轉為消費信心。

因此，觀察景氣不能只看出口與股市，須檢視實質薪資、工時、就業品質及民間消費。不同所得家庭的支出能力與儲蓄條件有別，平均數改善不代表普遍受惠。政策應關注承壓族群，透過就業支持、職能提升與必要照顧，改善家庭的所得穩定性。

產業政策也須回應不同處境。接單暢旺的企業需要土地、人才與行政效率，需求偏弱的業者則可能更需要市場拓展、產品調整與資金周轉。政府不宜以總體榮景推論所有產業都已復甦，也不應以短期紓困取代長期轉型，而須針對問題施策。

美國經貿政策仍是明年重要變數。台灣須釐清關稅待遇、市場開放及投資採購承諾的適用條件，讓企業有所依循。對外協商成果也須與國內審議、預算及法規調整銜接，避免承諾先行，執行責任與成本卻未充分說明，增加企業決策的不確定性。

海外布局應與國內投資一併思考。企業赴外設廠有商業考量，政府須關注研發、關鍵製程與服務功能能否留在台灣。政策成效不能只看海外投資規模，應檢視與本土供應商、就業及稅基的連結，讓國際布局持續支持國內發展。

財政政策應善用景氣較佳的時期。若稅收隨企業獲利與交易活動增加，須辨別哪些屬於短期收入，避免據此擴大長期支出承諾。新增資源應優先補強公共建設與服務，並保留因應景氣反轉、人口老化及突發衝擊的餘裕。

公共投資須重視執行品質，依需求與急迫性安排優先順序，強化跨部門協調與成效檢核，讓預算真正轉為發展的助力，並兼顧區域均衡，回應產業與民眾需求。

整體而言，台灣明年的挑戰，不是複製今年的成長率，而是在高基期下維持就業、所得與投資的穩定。對外須爭取可預期的經貿條件，對內則須改善家庭購買力、企業經營環境與公共服務。高成長提供調整空間，能否把握時機補強弱項，將決定今年榮景能為明年留下多少底氣。（作者為中經院區域發展研究中心主任）