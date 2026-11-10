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趙坤茂／日本連假大排長龍啟示錄

聯合報／ 趙坤茂
日本旅遊業發展躍居全球第一，近年日本持續擴大旅客來源。記者邵敏／攝影
日本旅遊業發展躍居全球第一，近年日本持續擴大旅客來源。記者邵敏／攝影

日昨前往「日光・那須」地區輕旅行，巧逢日本體育之日（十月的第二個星期一）連假，沿途車水馬龍、人潮爆棚，令人見識到大和民族大排長龍的耐心與功力。

當筆者在那須纜車站停車場排隊時，等候的車流順著山路蜿蜒而下，完全看不到盡頭。等候期間，不像國內往往有不耐久候的民眾下車來回走動，也不像韓國那樣有許多暴躁的車主到處亂竄，大家就是靜靜地等待，如同訓練有素的車隊，一部一部依序就位。大家都深信，只要有耐心，不管車隊有多長，終有抵達的一刻。停車就緒後，筆者從活火山「茶臼岳」的七合目，依序排隊搭乘那須纜車直達九合目，飽覽關東地區極具人氣的高山景緻。

此行另一重點是參觀位於日光的華嚴瀑布，近距離感受水霧飛濺與大地鳴動的震撼。它的水源來自中禪寺湖，落差將近百公尺，向來以驚心動魄的奔騰氣勢與四季更迭的溪谷美景著稱，乃「日本三大名瀑」之一。當筆者抵達該地區時，大排長龍自是不消說，幸好公營與民營停車場都安排人力引導車流。令筆者驚嘆的是，無論公營或民營，收取的停車費皆為均一價，並沒有趁機哄抬價格的情事。雖然筆者見到的只算是「一斑」，但想必「全貌」也大致如此。

後來筆者沿著中禪寺湖開往龍頭瀑布地區，看到對向車道大排長龍，提醒自己稍後回程往日光市區時要有心理準備，並留意其他可行的替代道路。從導航系統查看時，發現該塞車路段有條平行的社區小路，彼時仍暢通無阻，或將是最佳選項。孰料，那段期間導航系統引導大量車流「瘋狂抄近路」，反而造成平行小路更塞，而筆者回程選擇的大路還比較快。

這正是大馬路塞車時屢見不鮮的「導航鼠賽效應」，點出了導航系統「聰明反被聰明誤」的窘境，直讓無數駕駛平白繞路。「鼠賽」原指老鼠在實驗室迷宮或滾輪裡無休止地奔跑追逐乳酪，最終卻哪裡也去不了的無效競跑；而將它放在現代交通場景下，尤指無數駕駛同時聽從導航系統的「聰明建議」，結果卻在窄仄的巷弄裡集體受困。其間變化果真是「此一時、彼一時」，前一刻大家同時選擇最快路徑，集體湧入原本寧靜的社區；下一刻的結局就是小路瞬間被塞爆，反而比待在原本雖慢但持續前進的大路上，還要多花數倍時間。

這些小路通常只有單線道、紅綠燈秒數短，甚至還有不少漫步的行人，吞吐量其實相當低。實際上，各國城市與導航系統都開始聯手改善穿越車流對社區安全與居住品質的影響，例如調降社區限速、設置物理路障或科技執法，從根本上杜絕外來車輛將住宅區當成捷徑；而導航系統也不再盲目追求「理論上的極致近路」，反倒傾向將車流留在吞吐量較大、安全性較高的幹道上。

當晚抵達東照宮附近的妙月坊時，用餐人潮已爆滿，只有訂位者才能入席。我們因臨時起意前來用餐，就算想排隊等候也沒辦法，但當店長聽到我們來自台灣時，便跑出來問：「一小時內可用餐完畢嗎？」

在不影響既有訂位者權益的情況下，我們於隱形長龍的空檔中，竟然不必大排長龍就享用美食了。（作者為台大資工系教授）

連假 日本 馬龍

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