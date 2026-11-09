周行一／投資的四個道理

台灣股市（以某大型指數型基金為例），截至十一月六日，從今年高點近一二○元，跌至九十二點五元，跌幅達百分之廿三；但與年初六十六點九五元比較，還是漲了百分之卅八，加上現金股息，總報酬率大概是百分之四十。持平地說，近年除了韓國股市以外，台灣股市應該算是全球極佳的表現了。

台股雖然表現亮麗，還是有不少投資人在這一波巨大的跌幅中受到了大損失，有的人是在高點時買入，有的人甚至被融資追繳斷了頭。

在股市漲的時候，不容易說服散戶，不要因為有賺到錢就被沖昏了頭，以為做股票很容易賺錢。投資人很難判斷接下來股市的趨勢是大跌、盤跌，或者是修正以後，反彈回到多頭趨勢。這次經歷了如此大修正，也許是散戶可以冷靜下來學習「對」的投資方法的時候了。

我提倡全人均衡理財，希望投資人了解，投資理財是正當的，但是要以「對」的，也就是適合自己的方法投資。如果投資的目的是為了短期間就能賺很多的錢，迅速改善財務狀況，通常是不可能的，即使一陣子感覺做得到，久了之後會發現事與願違，就像在這一次的大波動中，不少散戶受到了激勵，但是在大跌後也吃到了苦頭。

「對」的投資是符合道理的投資，甚至可以說是符合天道的投資。投資的第一個道理是投資人需要因為承擔長期風險而獲利；投資人出錢給企業家經營，承擔企業經營失敗的風險，而如果企業家成功了，投資人會因為承擔風險而獲利。

投資的第二個道理是分散風險，因為不是所有的企業都會經營成功，分散風險讓投資人即使遭遇某些企業不成功的狀況，仍舊可以獲利。

投資的第三個道理是，不是每一個人都能夠承擔相同的風險，也就是每一個人的資產配置應該是不一樣的；有能力承擔比較高風險的人，可以把多一點錢投資在企業上面；承擔風險能力比較低的人，就需要把比較多的錢放風險低的投資標的裡面，例如存款。

投資的第四個道理是，經過理財規畫了解了自己的財務狀況、風險承擔能力，以及理財目標以後，才能知道適合自己的資產配置。理財規畫幫助投資人做好風險管理，在市場不好的時候，因為知道如何面對，能夠處之泰然。

這四個道理可以總結成一個字「等」。第一個道理是說，投資人必須要願意「等」，才符合天理。如果多數的投資人都能夠經由短線交易，在極短時間（例如幾個月），或是短短兩、三年，就能夠得到很高的報酬（高於市場的平均報酬率），就不會有企業家願意經營事業了。他們去買別的公司的股票，短期內就能夠賺很多錢，為何還要自己辛苦地冒大風險去長期經營事業呢？

剩下的三個道理，都是讓投資人能夠「等」道理，讓第一個道理產生好的投資結果。這些道理蘊含在我提倡的全人均衡理財以及八喜投資法則裡面。

散戶投資人需要理解，這四個道理也許在短期間看起來不成立，長一點的時間中一定成立！就像現在，台灣股市從今年高點大幅回落，讓不少投資人損失了。天理怎麼會允許很多人在短期間中藉由買賣別人的股票，不需要承擔企業長期經營的風險，從而獲利呢？

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）