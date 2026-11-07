侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

聯合報／ 侯勝宗
交通部預告修正計程車客運服務業相關辦法，將網路叫車平台納管、放寬一車多車隊。示意圖。聯合報系資料照
交通部預告修正計程車客運服務業相關辦法，將網路叫車平台納管、放寬一車多車隊。示意圖。聯合報系資料照

交通部日前預告修正計程車客運服務業相關辦法，將網路叫車平台納管、放寬一車多車隊，並提出每半年至少三小時的安全與服務訓練，允許跨車隊聯合辦理或相互採認。筆者自年初持續撰文提出政策建議，樂見改革向前推進。接下來，台灣應該把握機會，為計程車司機建立通往職人化的道路，也為未來無人車可能帶來的職業衝擊預作準備。

替年邁父母叫車，家屬掛念的，往往是司機能否等長輩坐穩再起步；能否耐心溝通、到了醫院有沒有合適的下車位置，途中出狀況時找不找得到人。安全須從駕駛能力、資格查核與風險管理著手；安心則來自服務過程中的尊重，以及遇到困難時有人接手，兩者都應成為交通治理的核心。

筆者這幾年投入偏鄉與長照交通服務，深感一趟接送牽動整個家庭的生活。長輩能否持續就醫、買菜、探望朋友，關係到身心健康與社會參與；家人能否安心工作，也繫於接送服務是否可靠。隨著人口高齡化，點對點交通的重要性，將愈來愈深入日常生活。

所謂「司機職人化」，是讓駕駛技術、服務倫理與現場判斷，成為能持續累積、受到認可的專業。面對行動緩慢乘客，知道如何協助；遇到溝通困難，懂得調整方式；發現超出自身能力的風險，清楚何時通報、向誰求助。這些能力需要有系統地養成，也是ＡＩ難以取代的人文關懷。

交通部草案提出的訓練時數，是建立持續學習制度的起步。課程設計應回答，司機學會了什麼？能否在現場運用？共同課程宜涵蓋安全駕駛、衝突處理、個資保護與緊急應變，透過情境演練及實作確認，讓受訓與服務能力相連。事故、申訴與現場回饋，也應成為更新教材的依據。

在此基礎上，應建立多元進階培訓機制。政府可結合派遣平台、大學及專業團體，依服務需要發展高齡友善、失智溝通與就醫交接等課程，讓有意投入的司機逐步累積專長。涉及照護協助時，須明定資格、工作範圍與責任界線，並提供支援管道。也應讓資深司機的經驗融入教材，協助中高齡駕駛跨越數位學習門檻。

跨車隊採認則須落實共同標準與紀錄查驗。司機完成符合共同標準的課程後，應能持有可查驗的證明；轉換或加入車隊時，補足系統與流程差異即可。各車隊可將節省的重複訓練時間，投入真正需要加強的能力。

「職人化」也必須有經濟條件。若司機花時間進修、耐心等候長輩，卻只能靠增加趟次維持收入，制度便難以鼓勵專業服務。政府與業者應共同支持必要的培訓費用、進修時間及工作保障，將等候與交接的投入反映在合理報酬中，讓專業成長帶來可期待的職涯。

此外，平台也須將乘客需求、安全下車、異常通報與真人支援納入服務設計；司機有後援，乘客安全才有更完整的保障。未來檢視改革成效，應追蹤課程能否改善現場服務、乘客問題能否獲得處理，以及司機的專業投入是否得到回報。

面對未來無人車的發展，協助司機累積高齡友善與特殊需求接送等專業能力，也能為產業轉型預留更多就業選擇。讓長輩願意出門，讓家庭放心託付，也讓司機以工作為榮，這應成為計程車產業升級的共同目標。今天社會為司機專業所做的投資，也是為我們自己將來的外出，預存一份安心。

（作者為逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授）

計程車 司機 職人

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