闕志克／共和黨潰敗 多行不義的報應

美國選民在這次國會期中大選狠狠地給多行不義的川普政府和共和黨一個特大號巴掌：民主黨大獲全勝，在眾議院比共和黨多了廿席以上，參議院多了八席以上；更難能可貴的是，成功翻轉了五個川普於二○二四年總統選舉大贏對手百分之十以上的州。如此豐碩的勝利史無前例，應該也很難後有來者。過去一年來民主黨腳踏實地、步步為營，鮮少失誤；共和黨則因循託大、濫權枉法，幾乎招招皆錯。對這次選舉最恰當的總結應是柯林頓總統一九九二年勝選的口訣：「笨蛋，問題在經濟。」

共和黨這次大敗最重要的原因是川普亂政敗德，大失人心，連ＭＡＧＡ基本盤都明顯動搖。本來期中選舉選的是國會議員而非總統， 但因為共和黨國會議員過去廿一個月幾乎完全屈服於川普的淫威，而且川普主導了許多共和黨初選人選，所以選民自然就把川普政府的表現算到共和黨候選人頭上。

川普競選二○二四年總統時承諾三件事情：一、解決通膨問題，降低物價；二、終結俄烏戰爭，不再對外發動戰爭；三、遣返非法移民，封鎖邊境。川普不但沒有兌現第一項承諾，甚至火上澆油：因為對等關稅政策和伊朗封鎖荷莫茲海峽，汽油和日常用品價格飛漲，國債殖利率也節節上升，民眾房屋及汽車貸款的利率於是跟著水漲船高。

第二項承諾川普也跳票，因俄烏戰爭毫無停戰跡象，而他在沒跟國會商量的情況下就發動伊朗戰爭。至於最後一項承諾，雖然川普政府成功抑制非法移民的進入，但美國移民署採取殘酷無情的逮捕驅逐行動，造成了三名美國公民死亡，進而引發大規模社會反彈和動盪。

二○二四年，川普成功吸引到拉丁裔、黑人男性、年輕男性以及低投票意願民眾的選票，但到了二○二六年，這些選民不再買帳，導致共和黨的整體投票率顯著低於民主黨。二○二四年，川普和賀錦麗在年輕男性選民中的得票比例不相上下，但今年民主黨在該群體領先共和黨廿四個百分點；二○二四年，賀錦麗在拉丁裔選民中領先川普三個百分點，今年這個的領先優勢擴大至卅九個百分點。支持共和黨的黑人選民比例也從二○二四年的百分之十五下降至二○二六年的百分之十一。

造成上述選票流失的主要原因是民眾認為川普無能解決生活成本高漲的問題，另一因素則是腐敗問題。因為大家都知道川普唯利是圖，所以從他踏入政壇以來，腐敗問題一直未能成為選舉話題，今年卻成了焦點，因為一般民眾現下的經濟困境放大了腐敗產生的相對剝奪感。據路透估算，自重返白宮以來，川普家族從加密貨幣項目獲利至少廿三億美元。華盛頓郵報的調查說，川普的兩個兒子投資了十幾家國防相關企業，而在他們入股後，這些企業總計獲得了至少卅二億美元的政府生意。

今年民主黨獲勝的另一重要因素是高素質的候選人。這些候選人始終堅持「可負擔性」這個核心訴求，刻意迴避文化議題，並擁抱傳統與宗教價值。其中的佼佼者包括：以百分之廿二的優勢勝選的賓州州長夏皮羅；以滔滔雄辯的才情控訴川普腐敗事蹟的喬治亞州參議員奧索夫；以及成功融合宗教價值與民主黨政綱的卅七歲德州參議員塔拉里科，他們個個頭角崢嶸，都是足以代表民主黨逐鹿二○二八年大選的總統級人才。