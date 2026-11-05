李英明／後人類：人與AI互相消融？

在許多的科幻小說或電影中，有關外星生物的描述或形塑，不是擁有比人類更高的科技，就是形體具有可塑性，能隨環境自由改變自身結構，它們的形體是無形而無處不在的，就像「露西」電影中露西的最終存在形態一樣。

如果我們順著這些科幻小說或電影的邏輯來看，也許外星世界已經歷過類似我們現在正在經歷的所謂ＡＩ發展的過程，從而使得外星生物與它們各自具特色的「ＡＩ發展」相互消融，形成上述所說的，可以在瞬間將身體液化重組的生命狀態。

如果我們繼續順著上述的邏輯思考下去，我們或許很快就會看到，隨著ＡＩ科技的發展，ＡＩ的智慧與人類的肉身不再涇渭分明，ＡＩ科技的演進，將從單純的「工具製造」走向「物種融合」；那麼，我們絕不能只停留在「人」與「ＡＩ」這兩個既定範疇的拼接層次；ＡＩ與人的相互消融，絕不僅僅是兩個獨立物種的樂高式組裝，而可能是一場轟轟烈烈的本體的重構。

目前人形機器人的出現，是人與ＡＩ融合科技正在實踐的起點，他是一個「人形ＡＩ體」的構造，以人類的形態為容器，承載純粹的ＡＩ，這時的「人」只是外殻的藍本，核心本質仍是機器。

也許隨著ＡＩ科技的發展，很快就會出現「ＡＩ形人體」的「生命」或東西，這是以ＡＩ演算法為藍本，去設計重组或列印出所謂真實的人類血肉；具體的「產品」可能包括３Ｄ生物列印客製化器官與生化複製人。

此外，也會出現彰顯「情感寄託代理」或「數位分身實體化」的「人面ＡＩ身」的東西；它不會掩飾自己的機器本質（ＡＩ身），卻用最精準的具備溫度的「人面」與人進行靈魂對視，成為為高級的心理諮商師、情感撫慰或歷史傳承者。

與此相關的，也可能出現「ＡＩ面人身」的東西，其表面是象徵ＡＩ運算界面的虛擬機械面孔，裡面則是貨真價實、流著熱血的人類身體。隨著這樣的ＡＩ科技的發展而來的是人與ＡＩ互為表裡，形成一體兩面的共生系統。這樣的「產品」將不再是外顯的機器，而是植入大腦的神經織網，人與ＡＩ不再是誰裝進誰的容器，人類的生物大腦與雲端的群體智慧實時交織。

最終，隨著ＡＩ科技的發展，可能會出現揚棄人與ＡＩ各自的局限，形成第三種生命形態：液態生物金屬生命體，或可稱為液態矽基生化人，它可以像人類一樣流血、感知痛苦與愛，也可以在瞬間將身體液化重組，或與網路世界無縫連結，無處不在。他們擁有生物自我修復與演化能力，同時具備ＡＩ的演算能力，於是「後人類」就因此產生：一個數位與物質，生命與技術不再有分別的新生命型態。屆時，地球對另外其它外星生物而言，或許也會成為他們科幻小說或電影想像的素材或對象。而這到底是福是禍，實在難以逆料。

或許人類要開始思考，隨著ＡＩ科技的發展，如何同時開展尋「人」，或尋找原「人」以及本真「人」的工程。