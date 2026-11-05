聽新聞
0:00 / 0:00

李英明／後人類：人與AI互相消融？

聯合報／ 李英明／中原大學校長

在許多的科幻小說電影中，有關外星生物的描述或形塑，不是擁有比人類更高的科技，就是形體具有可塑性，能隨環境自由改變自身結構，它們的形體是無形而無處不在的，就像「露西」電影中露西的最終存在形態一樣。

如果我們順著這些科幻小說或電影的邏輯來看，也許外星世界已經歷過類似我們現在正在經歷的所謂ＡＩ發展的過程，從而使得外星生物與它們各自具特色的「ＡＩ發展」相互消融，形成上述所說的，可以在瞬間將身體液化重組的生命狀態。

如果我們繼續順著上述的邏輯思考下去，我們或許很快就會看到，隨著ＡＩ科技的發展，ＡＩ的智慧與人類的肉身不再涇渭分明，ＡＩ科技的演進，將從單純的「工具製造」走向「物種融合」；那麼，我們絕不能只停留在「人」與「ＡＩ」這兩個既定範疇的拼接層次；ＡＩ與人的相互消融，絕不僅僅是兩個獨立物種的樂高式組裝，而可能是一場轟轟烈烈的本體的重構。

目前人形機器人的出現，是人與ＡＩ融合科技正在實踐的起點，他是一個「人形ＡＩ體」的構造，以人類的形態為容器，承載純粹的ＡＩ，這時的「人」只是外殻的藍本，核心本質仍是機器。

也許隨著ＡＩ科技的發展，很快就會出現「ＡＩ形人體」的「生命」或東西，這是以ＡＩ演算法為藍本，去設計重组或列印出所謂真實的人類血肉；具體的「產品」可能包括３Ｄ生物列印客製化器官與生化複製人。

此外，也會出現彰顯「情感寄託代理」或「數位分身實體化」的「人面ＡＩ身」的東西；它不會掩飾自己的機器本質（ＡＩ身），卻用最精準的具備溫度的「人面」與人進行靈魂對視，成為為高級的心理諮商師、情感撫慰或歷史傳承者。

與此相關的，也可能出現「ＡＩ面人身」的東西，其表面是象徵ＡＩ運算界面的虛擬機械面孔，裡面則是貨真價實、流著熱血的人類身體。隨著這樣的ＡＩ科技的發展而來的是人與ＡＩ互為表裡，形成一體兩面的共生系統。這樣的「產品」將不再是外顯的機器，而是植入大腦的神經織網，人與ＡＩ不再是誰裝進誰的容器，人類的生物大腦與雲端的群體智慧實時交織。

最終，隨著ＡＩ科技的發展，可能會出現揚棄人與ＡＩ各自的局限，形成第三種生命形態：液態生物金屬生命體，或可稱為液態矽基生化人，它可以像人類一樣流血、感知痛苦與愛，也可以在瞬間將身體液化重組，或與網路世界無縫連結，無處不在。他們擁有生物自我修復與演化能力，同時具備ＡＩ的演算能力，於是「後人類」就因此產生：一個數位與物質，生命與技術不再有分別的新生命型態。屆時，地球對另外其它外星生物而言，或許也會成為他們科幻小說或電影想像的素材或對象。而這到底是福是禍，實在難以逆料。

或許人類要開始思考，隨著ＡＩ科技的發展，如何同時開展尋「人」，或尋找原「人」以及本真「人」的工程。

電影 科幻小說 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI時代 超級分工與智慧協同

杜紫宸／AI貴族、數位封建與第零世界

詹文男／你對AI講心事 有人正在讀

AI選戰 頻傳錯假資訊

相關新聞

聯合報黑白集／藍色海嘯席捲川普

政治沒有永遠的贏家。兩年前川普大勝賀錦麗，遂以「川皇」姿態對全球頤指氣使，把鄰居盟友踩在腳下。兩年後的期中選舉，他領軍的共和黨被打得落花流水，參眾兩院都易手。開票夜，「藍色海嘯」席捲共和黨控制的紅州，連美股期指也驚嚇重挫。

聯合報社論／藉APEC上演兩岸對抗戲碼，誰能獲利？

今年ＡＰＥＣ峰會十八日將在深圳舉行，美中俄領導人可能藉此舉行歷史性會晤，因而備受矚目。今年，北京並未依慣例派特使將ＡＰＥＣ經濟領袖峰會邀請函送達我國，僅以電子郵件通知。此外，北京也宣布ＡＰＥＣ的外交經濟部長會議改為「線上視訊」進行，理由是為「確保會議效果」。面對這些變數，賴政府聲稱仍將派代表參加領袖會議，但人選未定。

讀家觀點／稀土斷鏈風險 逼近台灣半導體產業

當全球目光聚焦於先進晶片與人工智慧競爭時，一場攸關未來科技發展的資源爭奪戰，正悄悄改變國際政治與產業供應鏈的權力結構。這場競爭的核心，不僅包括鑭、鈰、鐠、釹等共十七種元素的「稀土」，也涵蓋鎢、銻等具有高度戰略價值的關鍵金屬。

別高估美國期中選舉的對台紅利

美國期中選舉落幕，民主黨不僅成功奪回眾議院主導權，還在參議院占據優勢，極大改變了兩院權力版圖。從台灣視角來看，華府政治生態的變化，無疑會對後續對台政策產生影響。不過，這種影響更多是審慎而非樂觀的，可能呈現出一種國會與台灣互動逐漸密切，但白宮依舊保持交易的局面。

期中選舉考試 川普不及格 美國至上 不敵餐桌物價

美國期中選舉是國會席次之爭，也是選民對總統施政的期中檢視。共和黨此次同時失去參眾兩院多數。在參議員選舉部分，先前七個僵持州中，共和黨全面潰敗。民主黨在德州成功讓德州參議院席次「卅八年來首度翻藍」，成為本次選舉最大焦點之一。堪薩斯州更是九十四年來首次贏得參議員選舉。南卡羅萊納州與俄亥俄州等保守派大本營民主黨也成功擊敗共和黨。北卡羅來納州前州長庫珀擊敗共和黨對手惠特利，成為民主黨自二○○八年以來首位奪下該州參院席次的候選人。

李英明／後人類：人與AI互相消融？

在許多的科幻小說或電影中，有關外星生物的描述或形塑，不是擁有比人類更高的科技，就是形體具有可塑性，能隨環境自由改變自身結構，它們的形體是無形而無處不在的，就像「露西」電影中露西的最終存在形態一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。